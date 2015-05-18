Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны собрал 1 млн просмотров

Новости Австрии. Клип представителей Беларуси на «Евровидении-2015» за 2,5 месяца посмотрели больше миллиона человек. Видео было опубликовано на официальном канале конкурса 11 марта.

О том, как проходили съемки клипа, читайте здесь !

Это фэнтези-история, в которой мифологические и сказочные мотивы сплетены с реальностью человеческого бытия: как и песня – «Time», клип рассказывает о конфликте человека со временем.

Ради нее он преодолевает огонь, воду, ветра и снега. Он торопится, но с каждой секундой времени остается все меньше...

Девушка, кажется, играет свою последнюю мелодию, но – чудо: Юзари успевает, в последнюю секунду он – рядом... Только судьба – коварная штука: прикоснувшись рукой к ее руке через стекло часов, он сам оказывается в плену времени: теперь Юзари – узник этой четырехметровой башни. Она же безжалостно уходит…

Ко всеобщему удивлению, на сцене «Евровидения» зрители не увидят даже намека на эту историю.

Юзари отказался от образа эльфа, на сцене не будет часов, впрочем, как и цвета крови на платье Маймуны – красного. Потому что эта песня и номер – о жизни, не о смерти.

Юзари:

Наша песня о тех людях, которые борются, борются за жизнь. Наша песня посвящена тем людям, у которых время на счету.

Как номер будет выглядеть на сцене Wiener Stadthalle, здесь!