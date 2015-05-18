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Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны собрал 1 млн просмотров

18 мая 2015 13:24
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Новости Австрии. Клип представителей Беларуси на «Евровидении-2015» за 2,5 месяца посмотрели больше миллиона человек. Видео было опубликовано на официальном канале конкурса 11 марта.  

Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны собрал 1 млн просмотров-1

Это фэнтези-история, в которой мифологические и сказочные мотивы сплетены с реальностью человеческого бытия: как и песня – «Time», клип рассказывает о конфликте человека со временем.

О том, как проходили съемки клипа, читайте здесь!

Юзари – по сюжету эльф – должен спасти Маймуну – заточенную в песочные часы красавицу. 

Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны собрал 1 млн просмотров-4

Ради нее он преодолевает огонь, воду, ветра и снега. Он торопится, но с каждой секундой времени остается все меньше...

Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны собрал 1 млн просмотров-7

Девушка, кажется, играет свою последнюю мелодию, но – чудо: Юзари успевает, в последнюю секунду он – рядом... Только судьба – коварная штука: прикоснувшись рукой к ее руке через стекло часов, он сам оказывается в плену времени: теперь Юзари – узник этой четырехметровой башни. Она же безжалостно уходит…

Ко всеобщему удивлению, на сцене «Евровидения» зрители не увидят даже намека на эту историю. 

Юзари отказался от образа эльфа, на сцене не будет часов, впрочем, как и цвета крови на платье Маймуны – красного. Потому что эта песня и номер – о жизни, не о смерти.

Юзари: 
Наша песня о тех людях, которые борются, борются за жизнь. Наша песня посвящена тем людям, у которых время на счету.

Как номер будет выглядеть на сцене Wiener Stadthalle, здесь!

Почему команда решила изменить концепцию и кому посвятила песню? Читайте здесь.   

# Музыка # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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