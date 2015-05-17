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Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене

17 мая 2015 19:01
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Новости Австрии. 60-й юбилейный конкурс песни «Евровидение» стартовал в Вене.

Участники и делегации из 40 стран прошли под аплодисменты по красной ковровой дорожке к ратуше на торжественную церемонию открытия.

Открыл мероприятие победитель прошлого года австриец Томас Нойвирт, выступающий в сценическом образе бородатой женщины Кончиты Вурст.

Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене-1

Конкурсантов международного форума приветствовали мэр города Михаэль Хойпль, генеральный директор ORF Александр Врабец и супервайзер музыкального конкурса Йон Ула Санд.

Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене-4

Представители Беларуси на конкурсе «Евровидение» Юзари и Маймуна с радостью отвечали на вопросы журналистов, фотографировались с фанатами и желали удачи своим же конкурентам.

Артисты отмечают дружественную атмосферу конкурса и умение организаторов действительно возводить мосты (девиз нынешнего конкурса).

Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене-7

Торжественный прием в честь старта «Евровидения» – это, по сути, возможность для участников форума перевести дух перед музыкальными баталиями. Напомним, уже во вторник, 19 мая с главной сцены конкурса прозвучат 16 композиций, 16 стран сойдутся в борьбе за заветную путевку в финал.

Уже в понедельник, 18 мая, участники первого полуфинала, в том числе Юзари и Маймуна, – выйдут на генеральный прогон. Как раз это выступление и будет оценивать национальное жюри.

Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене-10

На красной ковровой дорожке Юзари и Маймуна в очередной раз намекнули еврофанатам: «Наш номер 11, вы знаете за кого голосовать».

Внимание прессы в воскресный вечер было приковано к куклам. Самым что ни на есть игрушечным.

Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене-13

Две куклы – Юзари и Маймуна – начали свой путь к покорению международного Олимпа, путешествовали по странам Европы и прибыли в столицу Австрии на встречу со своими прототипами. В случае, когда артисты победят, игрушки отправятся на аукцион, средства от которого будут направлены на помощь борющимся с онкологией детям.


Артем Ахпаш, бэк-вокалист Юзари на конкурсе «Евровидение», Юзари и Маймуна. Фото Артем Ахпаш, Istagram

Напомним, песню "Time" и само выступление на «Евровидении» Юзари и Маймуна посвятили Энди Таранику.

Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене-16

Маймуна:
У нас была совершенно другая идея постановки номера, и мы все поменяли после встречи с Энди Тараником. Молодой человек, который живет у нас в Беларуси, в Минске, он болен таким заболеванием как рак и успешно борется с ним. И за его мужество, и за его желание жить мы поменяли полностью презентацию нашей песни на сцене. И мы хотим посвятить наше выступление, нашу песню Энди Таранику и таким мужественным людям, как Энди.


Фото Артем Ахпаш, Istagram

На красной дорожке по просьбе журналистов Юзари исполнил фрагмент конкурсной композиции.

Артист также признался, что они вместе с Маймуной с нетерпением ждут вторника и очень надеются, что "Time" непременно найдет отклик в сердцах и слушателей, и зрителей.

Что будет происходить на сцене во время выступления белорусов, читайте здесь.

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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