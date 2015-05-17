Евровидение-2015. Белорусы на красной ковровой дорожке – открытие «Евровидения» в Вене

Новости Австрии. 60-й юбилейный конкурс песни «Евровидение» стартовал в Вене. Участники и делегации из 40 стран прошли под аплодисменты по красной ковровой дорожке к ратуше на торжественную церемонию открытия. Открыл мероприятие победитель прошлого года австриец Томас Нойвирт, выступающий в сценическом образе бородатой женщины Кончиты Вурст.

Конкурсантов международного форума приветствовали мэр города Михаэль Хойпль, генеральный директор ORF Александр Врабец и супервайзер музыкального конкурса Йон Ула Санд.

Представители Беларуси на конкурсе «Евровидение» Юзари и Маймуна с радостью отвечали на вопросы журналистов, фотографировались с фанатами и желали удачи своим же конкурентам. Артисты отмечают дружественную атмосферу конкурса и умение организаторов действительно возводить мосты (девиз нынешнего конкурса).

Торжественный прием в честь старта «Евровидения» – это, по сути, возможность для участников форума перевести дух перед музыкальными баталиями. Напомним, уже во вторник, 19 мая с главной сцены конкурса прозвучат 16 композиций, 16 стран сойдутся в борьбе за заветную путевку в финал. Уже в понедельник, 18 мая, участники первого полуфинала, в том числе Юзари и Маймуна, – выйдут на генеральный прогон. Как раз это выступление и будет оценивать национальное жюри.

На красной ковровой дорожке Юзари и Маймуна в очередной раз намекнули еврофанатам: «Наш номер 11, вы знаете за кого голосовать».





Внимание прессы в воскресный вечер было приковано к куклам. Самым что ни на есть игрушечным.

Две куклы – Юзари и Маймуна – начали свой путь к покорению международного Олимпа, путешествовали по странам Европы и прибыли в столицу Австрии на встречу со своими прототипами. В случае, когда артисты победят, игрушки отправятся на аукцион, средства от которого будут направлены на помощь борющимся с онкологией детям.





Артем Ахпаш, бэк-вокалист Юзари на конкурсе «Евровидение», Юзари и Маймуна. Фото Артем Ахпаш, Istagram

Напомним, песню "Time" и само выступление на «Евровидении» Юзари и Маймуна посвятили Энди Таранику.

Маймуна:

У нас была совершенно другая идея постановки номера, и мы все поменяли после встречи с Энди Тараником. Молодой человек, который живет у нас в Беларуси, в Минске, он болен таким заболеванием как рак и успешно борется с ним. И за его мужество, и за его желание жить мы поменяли полностью презентацию нашей песни на сцене. И мы хотим посвятить наше выступление, нашу песню Энди Таранику и таким мужественным людям, как Энди.





Фото Артем Ахпаш, Istagram