Второй полуфинал «Поющих городов» пройдет 22 октября в Минске

Новости Беларуси. 100 миллионов рублей и народное призвание. Борьба за главные призы проекта «Поющие города-3» продолжается во Дворце спорта. Там проходит второй полуфинал конкурса.

По традиции за титул самых талантливых поборются участники из всех уголков страны.

На сцену 22 октября выйдут 18 исполнителей. Их работу в очередной раз оценит профессиональное жюри. В итоге в финал продет еще 10 участников. Имя победителя всего проекта станет известно на итоговом гала-концерте.

Цель Марии сегодня – дать джазу. В полуфинале «Поющих городов» девушка споет песню середины 60-ых. Ей участница проекта планирует покорить меломанов. А еще проверить свои силы. На таком конкурсе певица впервые.

Мария Вертко, участница проекта «Поющие города-3» (Борисов):

Я должна показать свой номер и ни на кого не смотреть, потому что каждый – индивидуальность. Хочу побороть свой страх перед зрителями.

Уровень таланта на квадратный метр здесь зашкаливает. Сегодня в полуфинале – 18 участников из областных центров и городов поменьше. Конкурсанты признаются: сюда приехали, потому что знают: здесь становятся звездами.

Группа «Квинтет», участники проекта «Поющие города-3» (Жодино):

Очень хорошо, что есть такие проекты, как «Поющие города», потому что действительно дают возможность начинающим талантам проявить себя здесь.

Самоутвердиться, самореализоваться, наверное, еще раз доказать себе, что ты чего-то в этой жизни стоишь.

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы гордимся тем, что мы сделали и построили в этом году. Я думаю, что зрителю не сложно заметить, что каждый год проект растет, развивается не только в участниках и команде, но и в декорационном направлении. Мы подошли с таким энтузиазмом, подошли на столько профессионально, что хочется верить, что вот, ну, чуть-чуть и мы будем Евровидением.

Выступления конкурсантов оценит жюри. Именитые композиторы, певцы и шоумены. Именно от них зависит судьба потенциальных звезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой из мэтров может остановить выступление. Если оно, что называется, «не цепляет». Профи уже отсеяли десятки участников.

Эдуард Ханок, композитор, народный артист Беларуси, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Сейчас конкурсов много и они все какие-то очень мощные. Поэтому чем больше конкурсов, тем должно быть их лучше. Сейчас все это шикарно. И вообще, мне кажется, надо побольше конкурсов, потому что они без конца должны из огня да в полымя: там поражение, там победа и так далее.

Лариса Грибалева, певица, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Я самое большое внимание обращаю на искренность и на то, цепляет артист или не цепляет. Я, наверное, выберу тот номер, который вызвал у меня эмоцию, чем тот, который был, может быть, более чисто спет, отработан.

Юлия Александрова, ведущая проекта «Поющие города-3»:

На этом проекте на самом деле, могу сказать точно, жестокая битва аранжировщиков, стилистов, продюсеров. То есть есть какая-то конкуренция между продюсерами. Они вчера чуть ли не подрались.

Кстати, те самые продюсеры всех секретов, понятное дело, не раскрывают. Ясно одно: их подопечные удивят зрителей. У одних на сцене – битбокс, у других – подтанцовка на высоте 10 метров. После сегодняшнего полуфинала определится 20 лучших. Именно они выступят на гала-концерте. Заключительное шоу зрители СТВ увидят в конце ноября.