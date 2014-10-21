Первый полуфинал народного проекта «Поющие города - 3» проходит 21 октября во Дворце спорта в Минске

Новости Беларуси. Буквально в эти минуты во Дворце сорта проходит первый полуфинал «Поющих городов - 3». К слову, этот проекта нашего телеканала в прошлом сезоне был удостоен Гран-при конкурса «Телевершина». По традиции, за титул самых талантливых поборются участники со всей страны. Кто вышел на сцену 21 октября, какие известные лица страны их поддерживают и что за изменения в конкурсе произошли в этом году, материал программы Новости «24 часа» на СТВ.

На эту сцену мечтали попасть четыре сотни талантливых, амбициозных, харизматических. Месяц кастингов, шесть отборочных туров — и вот они, самые яркие и голосистые. В погоне за успехом и главным призом — 100 миллионов белорусских рублей.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Поющие города-3»:

Мы в этом году пригласили специалистов из Польши, чтобы они помогли нам реализовать наши творческие идеи. У нас потрясающе красивая сцена - у нас такой сцены еще не было никогда. Я думаю, что понравится сегодняшним зрителям и телезрителям в эфире телеканала СТВ.

Глеб Шаппо, режиссер проекта «Поющие города-3»:

Учитывая, что каждому была дана свобода действий, каждый изгалялся как мог: кто-то уходил в хореографию, кто-то в технические новинки.

«Поющие города» удивляют и завораживают. За три года детище СТВ выросло. И это касается не только подготовки конкурсантов, но и организации шоу. Изменился формат проекта. Теперь это не просто битва городов - битва творческих команд.

Юлия Александрова, ведущая СТВ:

В этой комнате правды, назовем ее так, мы будем наблюдать за выступлениями участников с творческими группами. Здесь мы сравним, кто круче, например, из стилистов Натали Роше или Александр Киринюк. Будет любопытно, посмотрим!

Продюсер, преподаватель по вокалу, хореограф, стилист, аранжировщик - и все работают на результат каждого отдельного исполнителя и области.

Вера Купрейчик, хореограф (Брестская область):

Каждый талантлив. очень хочется, чтобы каждый показал - выше головы не прыгнешь - максимум того, что он может.

Чтобы получить две минуты славы, некогда обычные ребята со всех регионов Синеокой работали со своими звездными кураторами на протяжении нескольких недель. Не спали, не ели. В поте лица буквально рвали горло. Вот Алексей из Могилева признался: спасает только валерьянка — и от волнения, и для голоса полезна. А порой, шутит юноша, заменяет даже снотворное.

Алексей Кулешов (Могилев):

Проснулся я от того, что мне позвонили организаторы и сказали: «Вы где, бегите быстрее к нам сюда во Дворец спорта!» Ой, а я забыл!

Кто-то покоряет голосом, а кто-то костюмом. Наряд этой юной артисты сшит только вчера. Несколько метров ткани — и юбка деформируется в инсталляцию. С ангельским голосом — завораживающее сочетание.

Пока одни делают акцент на максимальную длину наряда, другие — на минимум лишних вещей по дороге на Олимп.

Александра Жилевская (Минск):

Я надеюсь, что мы покорим вокалом, и ногами, и всем вместе взятом.

Александр Киринюк, стилист:

Они все в стразах, потому что Киринюк не может без страз! Мне кажется, главное - гармоничность образа и выбранной песни, которую они исполняют.

Второй полуфинал песенного конкурса пройдет завтра. В финальном шоу — 23 октября — сразятся два десятка укротителей мелизмов. Тогда и станет известно, кто станет (после Постав и Бобруйска) самым поющим городом страны.