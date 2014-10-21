Экс-участник группы «3+2» Егиазар рассказал о творческих планах и исполнил новую песню «Что такое счастье?»

Гость студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - певец, композитор, финалист конкурса «Евровидение-2010», экс-солист Президентского оркестра Республики Беларусь - Егиазар.

Вы известны белорусам по группе «3+2». Участвовали в финале «Евровидения». Что было потом? Можете ли Вы разделить свою жизнь на «до Евровидения» и «после»?

Егиазар, певец:

После «Евровидения» группа распалась. Я ушел в «свободное плавание», стал записывать песни. Я сам же их пишу, я- композитор. Совсем недавно, летом, записал клип. Развиваюсь, гастролирую. Все хорошо!

После «Евровидения» группа «3+2» распалась. Почему?

Егиазар, певец:

Мне кажется, что просто каждый из нас видел себя в «сольном плавании». Насколько я знаю, все что-то делают, пишут, записывают, что-то снимают…

Расскажите о Вашем сольном проекте? Как он называется?

Егиазар, певец:

Егиазар. У меня еще есть живой состав. Есть какие-то вечеринки, корпоративные вечера, где все очень хотят услышать живую музыку, живое исполнение под живой состав. Поэтому с таким направлением я и делаю такой проект.

Вы недавно сняли клип. Где он снимался? Кто принял в нем участие?

Егиазар, певец:

Клип «Ступени радости». Снимали в Минске. Я считаю, что у нас есть, что показать. В роли главной героини выступила известная модель, обладательница титула «Мисс Интерконтиненталь» в 2009 году Маша Есьман. Она услышала песню, ей очень понравилось, поэтому она сразу же согласилась.

Вы не сравниваете себя с зарубежными исполнителями?

Егиазар, певец:

У меня очень много кумиров. Хотя бы Sting. Честно говоря, я не пытаюсь сравнивать себя ни с какими артистами. Потому что считаю, что, если ты артист, - у тебя должно быть свое направление, свое исполнение. Свои песни. Он должен быть ни на кого не похож.

Вы экс-солист Президентского оркестра Республики Беларусь. Что дает работа в оркестре такого уровня?

Егиазар, певец:

Опыт. Мы объездили с оркестром очень много городов нашей страны. Это очень большой колоссальный опыт. Ты поешь - и все. У тебя температура, горло болит, но ты должен петь, потому что концерт уже запланирован, он должен состояться и ты не можешь не петь. Ты поешь всегда. В любых условиях. И, конечно же, это живой состав, это живые инструменты.

Очень много людей с хорошим голосом, но только единицы остаются на сцене. По Вашему мнению, чем нужно брать зрителя? Какой он, настоящий артист?

Егиазар, певец:

Многие говорят, диапазон две октавы, три, четыре… Я считаю, что достаточно даже 1,5 октавы для того, чтобы показать себя.

Не обязательно брать каких-то заоблачных нот. Петь от души. Нужно показывать свой внутренний мир и искать себя в первую очередь.

А просто голос… Я считаю, что это никому не нужно. Ты можешь брать до второй октавы, ре второй октавы, но если ты видишь, что никого это не трогает и не цепляет, то… Какой смысл?