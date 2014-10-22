Александр Рыбак написал саундтрек к мультфильму «Как приручить дракона?» и готовит возможного представителя Беларуси для Евровидение-2015

Он яркий, харизматичный, талантливый, очень разнесторонний, творческий и безумно обаятельный... О нём можно говорить много. Норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса песни «Евровидение-2009» в Москве. Получил рекордное количество баллов за всё время проведения конкурсов песни «Евровидение» за песню собственного сочинения «Fairytale». Герой программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Александр Рыбак.

В Минске ты проездом. Вернулся буквально недавно из других белорусских городов.

Александр Рыбак, певец:

Я рад, что наконец-то реализую мою идею своего подарка для Беларуси. Это песня для конкурса «Евровидение». Но для начала - для Национального отбора. Сейчас я подбираю девушек для группы, которые будут петь про свой белорусский акцент. Идея появилась очень давно, несколько лет назад. В этом году в Витебске я сочинил мелодию, текст.

Это концепция для девушек, которые говорят и поют о том, что «я всегда тебя буду любить, мы будем вместе ездить по всему миру… Но! С исключением, что мой акцент навсегда останется!» Все славянские люди пробуют петь с акцентом, быть «американцами», «европейцами», но у нас это не получается!

Все думают, что для того, чтобы хорошо говорить по-английски, достаточно хорошо произносить звук «ар» [r].

Александр Рыбак, певец:

Хорошо бы было, но вместо того, чтобы пробовать подстраиваться под других… Бейонс, например…. Они уже есть. Они настоящие. А белорусам нужно показать свою культуру. Я, например, хочу показать наш фольклор. У меня есть элементы фольклора. И поэтому наша команда приглашает девушек, которые могут петь народные песни.

Это значит, что песня будет с элементами белорусского языка? Будет звучать белорусский язык?

Александр Рыбак, певец:

У нас в команде очень хороший парень, который пишет тексты. Мы попросили его сочинить какую-нибудь частушку на белорусском языке. Посмотреть, пойму ли я. Если я пойму, тогда включим!

Песня на английском, и акцент - будет «фишкой» этой песни?

Александр Рыбак, певец:

Да!

Мы тебя узнали как певца, а сейчас ты раскрываешься перед нами, как продюсер. Что сложнее: быть самому артистом, либо брать на себя ответственность за судьбы других?

Александр Рыбак, певец:

Мне нравится быть креативным. Я не совсем понимаю, что значит слово «продюсер» в Беларуси и России. В Норвегии «продюсер» - это либо тот, кто вкладывает деньги в кого-то, или же «музыкальный продюсер» - тот, кто сидит за пультом, и делает все сам. А здесь продюсером может быть просто человек с известным именем.

Много девушек проходило отбор?

Александр Рыбак, певец:

Вообще это несправедливо! Несправедливо, потому что они все очень красивые девушки. И несправедливо, что есть просто суперталантливые, которые очень уникально поют, колоритным голосом, но они не подходят в мой проект. Поскольку это группа, и они все вместе должны хорошо «воссоединиться».

Я же всегда боролся за то, чтобы мы не думали про формат. Я очень часто сочиняю неформатные песни, и для YouTube они популярны, а радиостанции мне говорят: «Извините, Саша, не формат!». Это понятно. Но все же обидно.

Есть еще масса проектов. Например, хоть это и норвежский проект, но в последние годы я работаю над мюзиклом. Я сам написал историю. Это про тролля. Он живет в лесу. Никому не доверяет. И играет на скрипке. В моей сказке тролля просто не понимают, а так он очень добрый.

У тебя есть хороший опыт. Ты когда-то написал музыку для сериала.

Александр Рыбак, певец:

Не для сериала. Фильма. Норвежская компания пригласила меня озвучивать первую и вторую серию. Фильм называется «Как приручить дракона». Я сочинил песню. Изначально она была для моего мюзикла. Но я почувствовал, что она не подходит к норвежскому языку. Решил, что нужно что-то сделать на английском. И тогда я подумал, что хорошо бы было включить ее в саундтрек Dream Works. Мне жаль, что я никого там не знаю (смеется), но несмотря ни на что, все равно послал им письмо и отправил песню. И это было за четыре месяца до премьеры фильма! Я сам понимал, что в Америке там уже все спланировано: два года наперед заранее все уже. Они мне тоже сказали: «Саша, мы знаем о тебе, но за два года все контракты уже сделаны… Ну, никак!». Но спустя две недели они все же позвонили мне и сказали: «Нам очень нравится песня, мы все-таки хотим ее сделать!». Они включили эту песню в субтитры, в альбом, саундтрек. И специально для фильма я сделал клип. Надеюсь, что у меня будет еще не один интересный проект.