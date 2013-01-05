Бойфренд Шакиры пошутил, что певица родила первенца

Новости Испании. В конце декабря в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя колумбийская певица Шакира стала мамой. Об этом в своём микроблоге в Twitter сообщил её бойфренд футболист Жерар Пике.

Жерар Пике (запись в Twitter):

У нас родился сын. Мы очень счастливы! Спасибо всем за ваши сообщения!

Правда, спустя несколько часов Жерар Пике добавил новую запись: «Мы уже дали ему имя! Его зовут Простак» и поздравил всех с Днём Простака. Дело в том, что 28 декабря для испанцев – как 1 апреля для русских. В этот день лучше никому не доверять: все подшучивают друг над другом, газеты и журналы наперегонки публикуют невероятные, порой абсурдные новости. Люди зачастую верят, а на следующий день со смехом читают опровержение.

Роды известной певицы запланированы на начало 2013 года. Шакира уверяет, что не собирается уходить в декретный отпуск. Вместе с другими звездами она будет «судить» вокалистов в американском телешоу «The Voice». Ее партнерами по шоу станут рэпер Usher, солит группы Maroon 5 Адам Левайн, а также Блейк Шелтон.