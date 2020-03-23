«Такого вообще никогда не было». Почему победительница отбора на «Славянский базар» выбрала фарерский язык для своей песни
В культурной столице Беларуси – Лиде – прошел финал-концерт национального отбора на XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске, он стартовал с детского прослушивания. На детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020» голосом Беларуси зазвучит 13-летняя Ангелина Ломако из Минска.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участница детского музыкального конкурса «Витебск-2020» – Ангелина Ломако и мама Ангелины Ломако – Елена Ломако.
Как вы решились на это?
Елена Ломако:
Это была наша третья попытка. Конечно, уже в этот раз мы знали и понимали, что нужно делать для этого конкурса. Мы тщательно подошли к репертуару, подготовка началась с сентября. Нам нужен был интересный репертуар, чтобы не было ни у кого такого, чтобы это была какая-то изюминка.
Что у вас за репертуар?
Ангелина Ломако, участница детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:
Была песня на фарерском языке, такого вообще никогда не было.
Как ты выбрала этот язык? Откуда ты о нем узнала?
Ангелина Ломако:
Мы сидели всей семьей и выбирали песню. Сестра включила нам песню на фарерском языке, мы послушали ее и подумали, почему бы нам ее не взять. Вот и решили спеть.
Какова была идея номера и кто придумал?
Ангелина Ломако:
В номере показывали зарождение огня, это все показывалось с помощью хореографии и самой песней.
Елена Ломако:
Видеоконтент был подобран соответствующий, специально для этого была написана аранжировка Дмитрием Парфеновым – такая очень колоритная и с нашими белорусскими мотивами, чтобы показать всю этнику. Работала большая команда.