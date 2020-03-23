«Такого вообще никогда не было». Почему победительница отбора на «Славянский базар» выбрала фарерский язык для своей песни

В культурной столице Беларуси – Лиде – прошел финал-концерт национального отбора на XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске, он стартовал с детского прослушивания. На детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020» голосом Беларуси зазвучит 13-летняя Ангелина Ломако из Минска.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участница детского музыкального конкурса «Витебск-2020» – Ангелина Ломако и мама Ангелины Ломако – Елена Ломако.

Как вы решились на это?

Елена Ломако:

Это была наша третья попытка. Конечно, уже в этот раз мы знали и понимали, что нужно делать для этого конкурса. Мы тщательно подошли к репертуару, подготовка началась с сентября. Нам нужен был интересный репертуар, чтобы не было ни у кого такого, чтобы это была какая-то изюминка.