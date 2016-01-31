Открытый конкурс молодых вокалистов в рамках благотворительного проекта «Super Puper Hit» прошел в Минске

Новости Беларуси. Реабилитация через эстрадное искусство. Свои вокальные данные 31 января в Минске продемонстрировали дети с ограниченными возможностями. «Super Puper Hit» – социальный благотворительный проект, цель которого помочь маленьким артистам раскрыться и воплотить в жизнь свои мечты.

На протяжении года участники конкурса будут готовится к Международному слету талантливых детей и молодежи, который пройдет в Академии популярной музыки Игоря Крутого в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Демешко, участник конкурса:

Настрой отличный. Наконец наступил этот день, к которому я готовилась, наверное, месяц. Песню я выбрала спонтанно. Я ее давно знаю, она мне нравится, потому что я с ней выступала. Она мне подходила под душевное состояние, и я решила.