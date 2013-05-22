Новости Беларуси. Витебск активно готовится к «Славянскому базару». В городе уже расклеивают афиши и плакаты. А с понедельника в продажу поступят билеты. В Летний амфитеатр можно будет попасть и за миллион, и за 50 тысяч.

В программе фестиваля - сольные концерты Елены Ваенги, Кристины Орбакайте, Димы Билана, Ларисы Долиной и Вилли Токарева. Скоро город превратится в одну большую сценическую площадку.

Первые афиши 22-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» появились на улицах города. А это значит, что подготовка к творческому форуму вышла на финишную прямую. Плакаты, листовки, пригласительные билеты выполнены в новом фирменном стиле. Неизменными остались лишь логотип и символ фестиваля – июльский василек.

Дарья Волкова, художник-дизайнер:

Если говорить о плакате этого года, то каждый видит в нем что-то свое. Это и букет июльских цветов, яркий, красочный.

Определены и сроки проведения фестиваля. С 11 по 15 июля. Праздник в этом году будет на несколько дней короче. Решили отказаться от проведения гала-концертов мастеров Беларуси, России и Украины. Однако организаторы уверяют: это никак не повлияет на общие впечатления от «Славянского базара».

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

В этом году решили где-то немножко усилить основные концертные площадки, то есть основные концертные программы, и попробовать уменьшить количество дней, но в связи с этим, может быть, как-то активизировать зрителя, интерес зрителя к «Славянскому базару». Мы попробуем.

Фестивальные кассы пока закрыты. Продажа билетов стартует 27 мая. По традиции самым дорогим концертом станет открытие музыкального форума в Летнем амфитеатре. Билеты на самые лучшие места будут стоить без малого миллион рублей. Звездный десант внушительный: Надежда Бабкина, Александр Малинин, Инна Афанасьева, Тина Кароль. Не исключено, что будут звезды и мировой величины. Их имена пока держат в тайне, сохраняя интригу.

Валерий Леонтьев, София Ротару, Александра Пахмутова…Всего на витебской аллее - 8 звезд. Вскоре здесь появится еще одна – имени несравненной Эдиты Пьехи. Именно она на «Славянском базаре в Витебске-2013» получит премию «Через искусство к миру и взаимопониманию».

Ожидается, что фестивальный Витебск в эти дни посетят порядка четырех с половиной тысяч участников и 150 тысяч туристов. Все они, а также многочисленные телезрители, несомненно, оценят и оформление главной сценической площадки в Летнем амфитеатре.

Александр Сидоренко, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Благодаря новой сценографии, например, по Летнему амфитеатру мы в этом году мы планируем использование просто огромного количества светодиодных экранов, сеток. Под эту сценографию отдельно будут разрабатываться оригинальный контент, видеоконтент.

Все это придаст уже знакомому миллионам поклонников фестивалю искусств совершенно новые краски и новое звучание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.