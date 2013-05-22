Евровидение-2013. В Азербайджане разбираются, куда подевались голоса, отданные за Дину Гарипову

Новости России. Скандал вокруг «Евровидения» разгорелся в Азербайджане ещё в понедельник. Речь идет о подсчете голосов за российскую исполнительницу Дину Гарипову. От Азербайджана, по данным организаторов конкурса, девушка не получила ни одного балла. В Баку утверждают: такой результат противоречит воле телезрителей.



Общественное телевидение Азербайджана распространило официальное заявление, что Гарипова заняла второе место среди всех исполнителей по итогам SMS-голосования в стране. Соответственно, Азербайджан оценил композицию What if на высокую оценку.

Сергей Лавров, глава МИД РФ (на пресс-конференции по итогам переговоров с Эльмаром Мамедъяровым 21 мая в Москве):

Когда у нашей участницы украли 10 баллов, это не радует, прежде всего с точки зрения того, как это мероприятие организовано. И мы договорились с Эльмаром Мамедъяровым (глава МИД Азербайджана), что после того как Общественное телевидение Азербайджана прояснит правовые пути, так сказать, получения исчерпывающих объяснений, мы согласуем наши совместные действия, чтобы эта возмутительная акция без ответа не осталась.

Напомним, на «Евровидении» голосуют жюри и телезрители. В итоге голоса и тех, и других суммируются, и выводится общий балл. Окончательный подсчет голосов и осуществляют только представители конкурса.

Вчера вечером официальный ответ пришёл от организаторов конкурса «Евровидение». Представители Европейского вещательного союза опровергают претензии в игнорировании голосов от Азербайджана за россиянку. По словам Ярмо Сийма, официального представителя оргкомитета «Евровидения», результат был подтвержден нотариусом на месте, партнером по регистрации голосов компанией Digame и независимым наблюдателем от компании PwC.

Финал конкурса «Евровидение» состоялся в Швеции 18 мая. По его итогам Дина Гарипова заняла пятое место.