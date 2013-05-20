Ученица Стародорожской детской школы искусств стала одной из победителей областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах

Новости Беларуси. Юная воспитанница Стародорожской детской школы искусств стала одной из победителей областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах.

Мария Еремина получила звание лауреата и привезла на родину диплом третьей степени.

Маше всего десять лет, но это не первая ее победа. Профессионально игрой на саксофоне девочка занимается всего три года, а поэтому в будущем стоит надеяться на еще не одну творческую победу. Раскрыть талант у девочки сумели профессиональные преподаватели. В успехе юного виртуоза - есть значительный вклад и музыкальных руководителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.