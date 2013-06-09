Новости Беларуси. Три субботних вечера отличного джаза подарят минчанам звезды мировой величины. В Минске стартовал новый международный проект «Джазовые субботы у Ратуши». Первый концерт прошел накануне прямо под открытым небом и собрал сотни минчан и гостей столицы.

Желающих приобщиться к высокому искусству собралось так много, что заполненными оказались даже улицы, прилегающие к городской Ратуше. Гостей не испугал и сильный дождь, который сопровождал музыкантов на протяжении всего выступления.

По словам организаторов, звезды мирового джаза с радостью приняли приглашение приехать в Минск, и не исключено, что в будущем такие вечера станут традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Степина, куратор проекта «Джазовые субботы у ратуши»:

Проект готовился более полугода, потому что требовалось много усилий, чтобы забронировать действительно интересных джаз-менов, сделать интересную разноплановую программу и таким образом получилась серия из трех вечеров по три часа концертов абсолютно живой музыки, которая доступна любому желающему минчанину или гостю столицы. Он просто приходит в 7 часов вечера на Площадь Свободы и видит, что это не просто площадь, а концертная площадка.

Шенда Рул, певица (США):

Я очень рада приехать сюда вновь, я была здесь несколько лет назад. На самом деле это было очень быстрое и легкое решение, потому что мне очень нравится ваш город, и мне кажется, очень здорово, что люди могут просто так, проходя мимо, попасть на джазовый концерт, и это отличный способ позиционировать и популяризировать такое искусство, как джаз, и вообще любую музыку.