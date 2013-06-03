Егор Волчек – представитель Беларуси на «Евровидении-2004». Чем живет, на кого учится и какую девушку ищет

Сегодня мало кто сможет узнать в симпатичном юноше озорного парня представителя Беларуси на «Евровидении» в далеком 2004 году – Егора Волчека. А ведь именно он в стильном костюме и ботинках на не по-детски высокой платформе призывал всех спеть вместе с ним в далекой Норвегии.

Путь на «Евровидение» для 12-летнего мальчишки с берегов Припяти был непрост. Для него, уроженца Мозыря, поистине счастливым случаем стало знакомство со Светланой Стаценко.

Егор Волчек:

Я пришел на прослушивание к Светлане Адамовне. Она послушала, сказала: «Хорошо, хороший мальчик, можно с ним работать». И я остался. Все получилось, вместе работали.

После своего первого выступления на огромной сцене наш герой проснулся знаменитым.

Егор Волчек:

Не знаю на сколько после «Евровидения» я почувствовал славу, но во время было точно. Я светился везде, во всех теликах, на радио, меня узнавали на улице. Это – да. После «Евровидения», конечно, первое время тоже было такое. Подходили, брали интервью, но это все очень быстро прошло. Ломка голоса, нигде не появлялся, как-то так быстро все забылось.

Сегодня Егор – без пяти минут дипломированный менеджер-экономист.

Несколько лет назад молодой человек выбрал для себя современную профессию и, успешно сдав вступительные экзамены, стал студентом главного вуза страны.

Егор Волчек:

Вот моя обитель последние два года. Сплю, если время есть.

Компьютер мой старый, разбитый, приобретенный на первом курсе для работы. Еле живой. Экран то работает, то нет, но для работы подходит.

Книжки читаю, если время позволяет, в основном перед сном. Читаю, самообразовываюсь.

Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Так и наш самообразовывающийся герой не только успешно освоил премудрости своей будущей специальности, замечательно поет, но и с чувством юмора у него все в полном порядке. Он – участник Высшей лиги КВН в составе команды университета, сообщили в программе «Большой завтрак».

Каждый день молодого певца расписан по минутам, но для канала СТВ он любезно сделал исключение.

Егор Волчек:

Сейчас немножко тяжело: то я здесь, то там, с одного места в другое убегаю, прибегаю. Но это же прекрасно, мне кажется. Это самое замечательное – не сидеть без дела. Я рад и доволен, что востребован. Можно так сказать.

Сердце перспективного и очень обаятельного молодого человека пока свободно. А вот какой должна быть его избранница, мы спросили у самого Егора.

Егор Волчек:

Если я встречу ту самую, единственную, то я сразу узнаю, Я пойму, что-то стрельнет. Я это должен понять.

Энергичный, перспективный, полный жизненных планов Егор Волчек твердо убежден в том, что его звезда непременно засияет на белорусской эстраде и любимые зрители будут охотно подпевать ему из зала, а кто-то из поклонников непременно станет «петь вместе с ним».