Новости Беларуси. Фестиваль белорусской песни и поэзии открывается 7 июня вечером в Молодечно. Участников и гостей 13-го Национального форума поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что за годы своего существования фестиваль превратился в масштабное мероприятие, которое вносит весомый вклад в развитие творчества белорусских композиторов и поэтов, дарит многочисленным зрителям радость встреч с любимыми артистами.

Одним из ожидаемых станет конкурс молодых исполнителей. Творческое состязание соберет более двух десятков вокалистов. А еще гостей форума ждут город мастеров, художественная мастерская, спортивный уголок и караоке. Музыкальный праздник охватит весь город. Финальным аккордом станет красочный салют, сообщили в программе Новости «24 часа».