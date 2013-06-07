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Фестиваль белорусской песни и поэзии открывается 7 июня вечером в Молодечно

07 июня 2013 07:50
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Новости Беларуси. Фестиваль белорусской песни и поэзии открывается 7 июня вечером в Молодечно. Участников и гостей 13-го Национального форума поздравил  Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что за годы своего существования фестиваль превратился в масштабное мероприятие, которое вносит весомый вклад в развитие творчества белорусских композиторов и поэтов, дарит многочисленным зрителям радость встреч с любимыми артистами.

Одним из ожидаемых станет конкурс молодых исполнителей. Творческое состязание соберет более двух десятков вокалистов. А еще гостей форума ждут город мастеров, художественная мастерская, спортивный уголок и караоке. Музыкальный праздник охватит весь город. Финальным аккордом станет красочный салют, сообщили в программе Новости «24 часа».

# Белорусская музыка # Музыка # Фестивали и карнавалы

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