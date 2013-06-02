Михаил Финберг рассказал о конкурсе «Молодечно-2013», который пройдет 7-8 июня

Новости Минской области. Совсем скоро в Молодечно зазвучат искренние и такие любимые мелодии - песни родной страны. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2013» пройдет 7-8 июня, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Сейчас идет тщательная подготовка к масштабному действу, когда сверяется каждая нота. Какими будет фестиваль в этом году, корреспонденты программы «Центральный регион» на СТВ спросили у Михаила Финберга, художественного руководителя «Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь».

Национальная поэзия и музыка для разных поколений - вот визитная карточка фестиваля в Молодечно. Его уникальность в том, что со сцены звучит только белорусское слово. И большая радость для поклонников настоящего искусства - фестиваль вновь стал ежегодным (ранее он проводился 1 раз в 2 года). Традиционно основной частью станет конкурс молодых исполнителей. Минскую область на нем представят сразу три вокалиста.

Михаил Финберг, художественный руководитель «Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь»:

Фестиваль уже проходит в 20 раз. Это фестиваль, который является сегодня единственным фестивалем, который поддерживает президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, и это единственный фестиваль, который от первой буквы до последней звучит только по-белорусски. За эти годы мы сделали и показали очень много программ. Мы опирались только на белорусскую классическую поэзию - это Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Аркадий Кулешов, Адам Мицкевич, Адам Русак и многие другие поэты. И мы говорим спасибо за их творчество. Мы показали десятки авторских концертов наших белорусских композиторов. Я с большим трудом даже всех перечислю, но всегда было приятно, что мы показываем, что наша Беларусь богата талантами.

Этот фестиваль открыл много интересных имен. Не все очевидно знают, что Наталья Тамело - лауреат этого конкурса, также как Лариса Грибалева и Дмитрий Качаровский, как один из молодых победителей - Александр Соловьев и так далее. Они сегодня имеют уже известные имена, их знают. И самое главное то, что всегда этот фестиваль проводился под аккомпанемент нашего оркестра - заслуженного коллектива «Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь».

Отличительная черта нашего фестиваля - никогда на этих концертах не звучала фонограмма. Это очень важно. Я, как художественный руководитель, категорически всегда запрещал, боролся с этим. Одновременно на этих фестивалях всегда проходят большие встречи с белорусскими поэтами. Творцам наше государство уделяет большое внимание - внимательно относится и к нашим композиторам, и к нашим поэтам. Поэтому все программы выстраиваются именно так, чтобы показать разные направления музыки. На этом фестивале звучит музыка академическая, которую можно назвать уже и классической, потому что она действительно хорошая музыка. Звучит джазовая музыка, песенная классика. На этих фестивалях мы вспоминаем очень много интересных имен. Я всегда буду помнить концерт, который прошел 2 года назад. Это концерт, который был посвящен 130-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа. И я всегда буду помнить концерт, который мы посвятили Владимиру Георгиевичу Мулявину - маршалу нашей белорусской песни, и многим другим авторам.

Все эти годы организатором фестиваля является Минский областной исполнительный комитет. Я здесь хотел бы сказать огромные слова уважения и благодарности нынешнему председателю Облисполкома Борису Васильевичу Батуре, котрый очень внимательно относится к культуре, в частности к музыкальной культуре. Я хочу выразить слова уважения и благодарности всем жителям города Молодечно. Вы знаете, мы сейчас едем в Молодечно как в маленькое Сан-Ремо. Я думаю, что сцена в Молодечно - лучше, чем в Сан-Ремо. Мне очень прияно на ней выступать и я с большой радостью буду проводить те концерты, которые отведены нашему оркестру. А таких концертов будет 5. И конечно же основным действием на этом фестивале будет конкурс молодых исполнителей. Вы знаете, так получается, что и конкурсы сейчас поводятся под фонограмму - от этого немножко страшно становится. Страшновато, потому что люди не ощущают живого. И то, что мы сохранили и в Молодечно, и в Витебске конкурс именно в живом звучании - это очень важно.

О том, что еще ожидает гостей фестиваля и как проходит подготовка к нему, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.