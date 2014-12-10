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32-летний певец Дима Билан прошел тест на наркотики для чистоты репутации

10 декабря 2014 18:47
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Новости России. Певец Дима Билан 10 ноября прошел тест на наркотики. Со слов продюсера певца, Яны Рудковской, результат оказался отрицательным.

Яна Рудковская, продюсер певца (в интервью РСН):
У нас существуют справки, которые отданы по месту требования. Результат отрицательный. Дима сделал это, чтобы у него была чистая репутация.

Недавно главный нарколог России Евгений Брюн призвал шоу-бизнес «очистить свои ряды» от артистов, потребляющих психоактивные вещества.

Евгений Брюн:
Многие артисты употребляют наркотики и алкоголь, а за ними идут миллионы фанатов, и родилась такая мысль – призвать не очистить сцену от себя, а сделать выбор – или сцена, или наркотики.

Это предложение артисты восприняли неоднозначно. Рудковская, со своей стороны, заявила: «нельзя голословно обвинять людей, говорить, что кто-то наркоман, бежать что-то доказывать. Это дело абсолютно добровольное. Есть люди, которые выше этого статуса. Для меня бы это было унизительно, как для мамы троих детей, ходить и кому-то доказывать, что я не наркоманка».

Напомним, репутация певца Билана оказалась под ударом после того, как в Сети появилось видео с концерта в Нижнем Новгороде, где Билану стало плохо (смотрите видео).

Поклонники артиста тогда предположили, что причиной недомогания стал плотный гастрольный график кумира.

Другая версия произошедшего в тот день была обнародована рэпером Тимати в одной их социальных сетей: рэпер утверждал, что причиной недомогания Билана стало вовсе не переутомление, а наркотики.

# Музыка # Звезды # Дима Билан

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