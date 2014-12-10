32-летний певец Дима Билан прошел тест на наркотики для чистоты репутации

Новости России. Певец Дима Билан 10 ноября прошел тест на наркотики. Со слов продюсера певца, Яны Рудковской, результат оказался отрицательным.

Яна Рудковская, продюсер певца (в интервью РСН):

У нас существуют справки, которые отданы по месту требования. Результат отрицательный. Дима сделал это, чтобы у него была чистая репутация.

Недавно главный нарколог России Евгений Брюн призвал шоу-бизнес «очистить свои ряды» от артистов, потребляющих психоактивные вещества.

Евгений Брюн:

Многие артисты употребляют наркотики и алкоголь, а за ними идут миллионы фанатов, и родилась такая мысль – призвать не очистить сцену от себя, а сделать выбор – или сцена, или наркотики.



Это предложение артисты восприняли неоднозначно. Рудковская, со своей стороны, заявила: «нельзя голословно обвинять людей, говорить, что кто-то наркоман, бежать что-то доказывать. Это дело абсолютно добровольное. Есть люди, которые выше этого статуса. Для меня бы это было унизительно, как для мамы троих детей, ходить и кому-то доказывать, что я не наркоманка».

Напомним, репутация певца Билана оказалась под ударом после того, как в Сети появилось видео с концерта в Нижнем Новгороде, где Билану стало плохо (смотрите видео).

Поклонники артиста тогда предположили, что причиной недомогания стал плотный гастрольный график кумира.



Другая версия произошедшего в тот день была обнародована рэпером Тимати в одной их социальных сетей: рэпер утверждал, что причиной недомогания Билана стало вовсе не переутомление, а наркотики.