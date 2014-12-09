Белорус Илья Сильчуков занял третье место в проекте «Большая опера»

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» - баритон, солист Национального академического Большого тетра оперы и балета - Илья Сильчуков.

Вы заняли третье место в российском телепроекте «Большая опера». Это далеко не первый международный конкурс. Но, наверное, такую популярность, как Вы получили сейчас, благодаря этому проекту, Вы не могли получить раньше…

Илья Сильчуков, солист Национального академического Большого театра оперы и балета:

Телевизионные проекты - это большее внимание публики. Они привлекают к себе. Для меня это был первый опыт, уникальный. До этого все конкурсы, в которых я участвовал, это были просто конкурсы вокалистов - международные, национальные… Но телепроектов до этого не было.

Как коллеги реагируют на Ваши успехи, победы?

Илья Сильчуков, солист Национального академического Большого театра оперы и балета:

Поддерживают. Потому что конкурс то международный и в первый раз. Это третий сезон «Большой оперы». До этого Беларуси не удавалось проходить в финал и поэтому коллеги поддерживали и в социальных сетях, и по телефону звонили и смс-ки получал, поздравляли… Очень положительно и относятся!

Что Вам даёт участие в таких конкурсах?

Илья Сильчуков, солист Национального академического Большого театра оперы и балета:

Для участия в конкурсе в конкурсе нужно быть авантюрным человеком, спортсменом. Потому что конкурсы требуют очень высокой концентрации, усилий. Может быть также субъективное мнение жюри. Поэтому практически очень многие солисты нашего театра - ведущие, премьеры, примы, наши певцы (народные и заслуженные) практически все лауреаты одного или нескольких международных конкурсов вокалистов. Потому что необходима такая ступенька для того, чтобы заявить о себе, чтобы как-то себя разрекламировать. На конкурсах в жюри обычно сидят люди, которые отвечают за большую оперу. И чем престижнее конкурс, тем больше он привлекает внимание: прежде всего, специалистов и публики.