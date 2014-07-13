«Славянский базар-2014». Мексиканец лидирует после первого финала конкурса исполнителей эстрадной песни, белорус – второй

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» – решающий день для участников конкурса исполнителей эстрадной песни. 13 июля вечером состоится второй финал. Ближе к полуночи уже будут известны имена лучших. Однако разрешится главная интрига только 14 июля.

Между тем уже стали известны итоги первого финала. В лидерах – представитель Мексики. Кстати, эта страна впервые принимает участие в «Славянском базаре».

Родриго де ла Кадена просто взорвал зал, исполнив известную русскую народную песню «Калинка-малинка». И набрал 95 баллов. Всего на 7 баллов от него отстал белорус Артур Михайлов.

Самое ожидаемое событие четвертого фестивального дня – это, конечно, второй финал конкурса молодых исполнителей. К слову, минувшей ночью, в первом финале, наибольшее количество баллов – 95 – набрал представитель Мексики.

Родриго де ла Кадена, участник XXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (Мексика):

Я был лучшим. Самый высокий результат. Для меня это сюрприз, потому что очень тяжело – русская песня, а я из Мехико. Я говорю по-испански, еще английский. Думаю на трех языках. Кроме того, меня просто восхитила аудитория. Зрители были нереально классные.

13 июля молодым конкурсантам предстоит исполнить один из мировых хитов под фонограмму «минус 1». Первым на сцену Летнего амфитеатра выйдет представитель нашей страны Артур Михайлов.

От мексиканского фаворита белорус отстает всего на 7 баллов.

Кто станет лучшим, покажет вечерний концерт. А пока на сцене идут репетиции, члены жюри, уже известные люди, вспоминают собственные взлеты и падения.

Ирина Билык, член жюри XXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (Украина):

Я в 10 классе заняла второе место на конкурсе республиканском. И я шла домой и плакала. Я помню: иду мимо магазинов, гастронома, мусорных бачков. Я с бантиками иду. Но я говорила себе, что «ты вырастешь, обязательно всем докажешь, обязательно все увидят, какие у тебя песни». И такие вот фестивали закаляют.

Ровно в 22 часа начнется второй финал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Но до этого сцену Летнего амфитеатра займет эпатажный Борис Моисеев.

А в филармонии и в концертном зале «Витебск» зрителей будет ждать легендарный Леонид Пташка и его несравненный джаз. 14 июля прозвучат последние позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Валевская, певица (Украина):

Все, что со мной произошло здесь, – это невероятный опыт. И удовольствие, которое нигде не получишь. Ни за какие деньги миллионеры не купят это удовольствие. Потому что здесь надо находиться, в этой атмосфере. А эта атмосфера прекрасна благодаря вашему президенту и всем людям, которые приложили невероятные усилия для того, чтобы этот праздник состоялся.

XXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» приближается к своему финалу. Но пока об этом гости и жители фестивального Витебска стараются не думать.