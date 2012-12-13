В гостях у Жанет: собственный дизайн, камин в комнате, подрастающая певица и муж – хозяин кухни

Известная белорусская певица Жанет и ее не менее известный супруг Павел Сорока приобрели эту четырехкомнатную квартиру чуть более шести лет назад. И сразу приступили к созданию индивидуального дизайна. Жанет, кстати, занималась им самостоятельно.

Жанет, певица:

Мне настолько хотелось, чтобы квартира получилась душевной, поэтому я больше где-то склонялась к классике. В то же время хотела, чтобы она была обязательно удобная. Для меня большое значение имело то, чтобы все углы были плавными. Мне душой это хотелось. Потом, когда мы уже сделали какой-то ремонт в квартире, я стала немного увлекаться фэн-шуем, я узнала, что зал в идеале должен быть черно-бело-красным либо в сине-желтых тонах. Я удивилась тому, что я где-то почувствовала, что нужен именно этот цвет. Спальня должна быть либо в персиковых, либо в нежно-желтых тонах. У нас на самом деле получилось между желтым и персиковым. Обязательно в квартире должны быть все стены, все углы какими-то плавными, изгибистыми. Собственно, то, как я чувствовала, так и получилось.

Супруги долго не могли подобрать диван для гостиной. Ведь нужно было учитывать высокий рост Павла и небольшие размеры комнаты.

Жанет, певица:

Он раскладывается, нам нем удобно спать. Ко всему прочему он еще и ортопедический.

Одна из комнат оборудована под рабочий кабинет. В нем находятся компьютер, тренажеры, и микрофон с колонками. Чтобы певица могла репетировать здесь каждый день и не мешать окружающим, хозяева сделали звукоизоляцию, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Жанет, певица:

Кухня у нас попалась очень-очень маленькая, поэтому очень сложно было с дизайном. Сначала пришлось придумать один дизайн, потом пришлось от него с болью в сердце отказаться и придумать что-то новое, что-то другое. Но, тем не менее, я горжусь тем, что в нашей кухне есть все необходимое: и стиральная машина, и посудомоечная, и измельчитель, и холодильник встроенный.

И каждый, кто приходит, всегда удивляется, как мы умудрились в такое меленькое пространство вместить столько нужного и необходимого.

Хоть и дизайном этой комнаты Жанет занималась сама, хозяин на кухне все-таки муж.

Жанет, певица:

Все, глядя на мужа, говорят, что его нужно много кормить. Я отдавала себе отчет, когда замуж выходила, но, наверное, и он себе отдавал отчет, потому что профессия все-таки занимает очень много времени. Учитывая, что появилась маленькая лялечка. Я очень много езжу, гастролирую и любое свободное время я стараюсь посвятить ей. Лялю я кормлю и завтраком, и обедом, и ужином. Это обязательно. Папу уже как придется. Но, по большей части, папа с утра готовит нам кашу. Когда приезжает с работы, тоже какую-то вкусняшку делает.

Дочь Лаура копирует маму: надевает на себя ее наряды, бижутерию и даже пользуется ее микрофоном.

Жанет, певица:

Каждый раз, когда включается музыка, она несется за микрофоном. У нее есть свой личный микрофон. Более того, я пою песни на английском и итальянском языках. Она поет все слова. Честно говоря, я была шокирована. Когда я ее укладываю, не пою колыбельные, а репетирую свои песни, напеваю. И как-то пела на английском, а она в кроватке за мной повторяла текст. Это было начало.

Она поет все песни наизусть. Даже если слышит ее впервые, она повторяет весь текст.

В спальне, напротив кровати, между двумя колоннами супруги решили сделать камин.

Жанет, певица:

Камин был нашей мечтой. Он добавляет уюта, но он еще во многом и функциональный. Мало того, что он красивый, он еще и является обогревателем. Невероятно обогревает комнату. Несмотря на то, что здесь есть искусственные дрова, мы принесли два полена березы из леса. Потому что настоящее дерево совсем иначе пахнет. Мало того, что это так красиво и душевно, нам хотелось бы, чтобы это было как можно натуральнее.

Еще в этой комнате отведена ниша, где стоит электронное пианино. За этим инструментом часто проводит время малышка Лаура.