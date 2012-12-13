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Национальная музыкальная премия-2012: лучший поп-исполнитель – Саша Немо, песня года – «Не обижай меня» Ларисы Грибалевой

13 декабря 2012 05:53
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Новости Беларуси. По-настоящему жарко 12 декабря было в столичном Дворце спорта. Там разрешилась главная интрига музыкального события года. Стали известны звездные фавориты и одновременно победители Национальной музыкальной премии. Конкурс организован Министерством культуры Беларуси и «Столичным телевидением».

Наш телеканал проводит премию уже в четвертый раз, в прошлом году проект получил статус национального. Победителей определили в 19 номинациях.

Так, лучший поп-исполнитель – Саша Немо, песня года – «Не обижай меня» Ларисы Грибалевой. Лучшим автором музыки стал выпускник проекта нашего телеканала «Звездный дилижанс» Герман. Жюри покорила его песня в «В тишине рассвета» в исполнении Анны Шаркуновой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были вручены также специальные призы жюри: Среди них – «Дебют года» – победителю проекта «Поющие города» Юлии Жидкой, «Юбилей года» – отметившему 60-летие народному артисту Беларуси Александру Тихановичу.

# Музыка # Национальная музыкальная премия - 2013

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