На Национальной музыкальной премии будет 19 победителей

Новости Беларуси. Кто станет обладателем Национальной музыкальной премии в этом году? Интрига разрешится сегодня на гала-концерте во Дворце спорта. Конкурс организован Министерством культуры Беларуси и «Столичным телевидением». Наш телеканал проводит премию уже в 4 раз, в прошлом году проект получил статус национального.

Нынешнее мероприятие будет отличаться от прошлогоднего. Гала-концерт напомнит, скорее, яркое красочное шоу, нежели стандартную церемонию награждения. Победителей определят в 19 номинациях. В их числе лучшая песня, музыкальный альбом, исполнитель, автор, а также «Открытие года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саша Немо, певец:

Музыкальная премия стала для нас традицией, потому что к концу года мы подводим итоги, мы называем публично лучших, потом называем лучших из лучших, то есть я имею ввиду лауреатов и победителей. И мне очень приятно, что третий год подряд в этой премии участвую.

Лариса Грибалева, певица:

Это очень хорошая премия в целом, потому что она стимулирует артистов создавать новые песни, альбомы, туры. То есть уже определенные номинации, на которые артисты, готовя какой-то продукт, может рассчитывать.

Эдуард Ханок, народный артист Республики Беларусь, композитор, член жюри Национальной музыкальной премии:

Достаточное количество профессиональных коллег, которые это оценивали. Я больше все-таки смотрел на радиостанции.

Александр Анисимов, народный артист Республики Беларусь, член жюри Национальной музыкальной премии:

Должен быть какой-то критерий объективный. Тема-то одна: хорошая качественная музыка, качественный саунд, качественный звук, талант.

Исмет Заатов, президент Международного телевизионного конкурса эстрадной песни «Восточный базар», член жюри Национальной музыкальной премии:

Это событие ни в коем случае не пройдет незамеченным для общественности не только Беларуси, но и стран СНГ.