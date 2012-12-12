Победители Национальной музыкальной премии-2012

12 декабря, Минск /Вера Громчакова - БЕЛТА/. Победители республиканского конкурса "Национальная музыкальная премия" в области эстрадного искусства объявлены сегодня на гала-концерте во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.



Обладателями Национальной музыкальной премии стали:

в номинации "Лучшая песня года" - Лариса Грибалева ("Не обижай меня"),

"Лучший поп-исполнитель (коллектив)" - Саша Немо,

"Лучший рок-исполнитель (коллектив)" - группа Open Space,

"Лучший джаз-исполнитель (коллектив)" - группа Apple Tea Jazz Band,

"Лучший этно-фолк-исполнитель (коллектив)" - группа "Стары Ольса",

"Открытие года" - группа IOWA,

"Лучший автор музыки" - Герман ("В тишине рассвета"),

"Лучший автор слов" - Ярослав Ракитин ("Слышишь, я иду к тебе"),

"Лучший аранжировщик" - Юрий Ващук,

"Лучшая белорусскоязычная песня года" - Анатолий Ярмоленко ("Прыязжайце да нас у Беларусь"),

"Лучший музыкальный альбом" - группа "Тяни-Толкай" ("Мне с тобою повезло"),

"Лучшая песня (музыкальный альбом) для кино, телевидения" - группа "Драм Экстази" (музыка для фильма "Селитра №7"),

"Лучший концерт года" - группа "Без билета" (концерт "Звезда"),

"Лучший гастрольный тур" - Александр Солодуха ("Берега"),

"Лучший клип года" - группа "Лермонт" ("Красота"),

"Лучший журналист (музыкальный критик)" - Сергей Андрианов,

"Лучший продюсер" - Владимир Кубышкин,

"За вклад в развитие современной музыки" - Яков Науменко,

"Звездочка года (лучший юный исполнитель)" - Александра Локтионова.



Были вручены также специальные призы жюри:

"Дебют года" - победителю проекта "Поющие города" Юлии Жидкой,

"Юбилей года" - отметившему 60-летие народному артисту Беларуси Александру Тихановичу,

"Креатив года" - Александру Солодухе и участникам проекта "Поющие города" из Минска,

"Надежда года" - заслуженной артистке Беларуси Алене Ланской,

"Дублеры года" - участникам проекта "Поющие города" из Рогачева.



Победители определены по итогам работы за 2012 год. Основные критерии оценки творческих проектов - их художественная ценность и общественная значимость. Всего на участие в конкурсе было подано около 1 тыс. заявок.



Лауреатам премии были вручены специальные призы, дипломы и денежные премии. Статуэтка Национальной музыкальной премии, дизайн которой разработан скульптором Андреем Хотяновским, органично соединяет в себе музыкальную символику, звезду как символ эстрады и белорусские орнаменты.



Республиканский конкурс "Национальная музыкальная премия" направлен на развитие национального эстрадного искусства, повышение престижа отечественных авторов и исполнителей, а также на создание условий для продвижения творчества талантливых исполнителей, композиторов и поэтов-песенников, звукорежиссеров, аранжировщиков, продюсеров, журналистов. Организаторы Национальной музыкальной премии - Министерство культуры Беларуси и ЗАО "Столичное телевидение".



Национальная музыкальная премия проводится в Беларуси во второй раз. Год назад среди обладателей музыкальной премии в различных номинациях были Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, группа "Троіца", Леонид Ширин, Нина Богданова, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Максим Алейников, группа "J:Морс", Лидия Заблоцкая, Алена Ланская, Анна Хитрик и группа S`unduk, группа Litesound, Дмитрий Колдун и другие артисты. Приз "За вклад в развитие белорусской эстрады" был присужден народному артисту СССР и Беларуси Владимиру Мулявину.