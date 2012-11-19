В гостях у Александра Солодухи: выбор проекта дома, пристрастия певца и зачем он по утрам выходит обнаженным на крыльцо

Свой дом Александр Солодуха построил ровно за два года и вот уже несколько лет счастливо живет в нем со своей супругой Натальей и маленькой дочкой Варварой.

Александр Солодуха, певец:

Загородный дом – это большая сказка. Не сравнить ни с чем.

Я много рассказывал во всех СМИ нашей страны, что каждое утро выхожу обнаженным на крыльцо, надеваю только испанские тапочки и говорю: «Доброе утро, солнышко!». Такого не сделаешь ни в одном элитном доме, какой бы он ни был. Это сделаешь только в загородном доме.

На участке у Александра посажено много фруктовых деревьев и ягодных кустов. «Это все неспроста» – смеется певец и рассказывает.

Александр Солодуха, певец:

У нас тут есть слива, крыжовник, черная и красная смородина, яблони, груши, черешня.

В этом году был приличный первый свой урожай яблок.

Солодуха за всем самостоятельно следит на своем участке, есть у него и маленькие пристрастия.

Александр Солодуха, певец:

Летом трава стрижется большой итальянской газонокосилкой. Это большой физический труд. Я обожаю это делать все сам. Процесс длится часов 5-6, в отличие от наших соседей, которые стригут за час-два. Я делаю это очень скрупулезно, по несколько раз, чтобы был газон подстрижен идеально.

Дом у певца двухэтажный. На первом этаже располагается рабочий кабинет Александра, большая гостиная, кухня и ванная комната, а на втором – три спальни и санузел, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Александр Солодуха, певец:

Когда мы задумали строить дом, а изначально выбирали между постройкой квартиры или дома, расспросили всех друзей, родственников, и мнения разделились 80 на 20. 80% – за дом, 20% – за квартиру. Ладно. Как дальше? Мы решили приобрести каталоги. Подсказал нам один человек четыре каталога, из которых нужно выбрать. Я дня два смотрел, листал. Потом пришел к Наташе, когда была съемная квартира на Притыцкого, предложил на тех проектах, которые понравятся, закладочки оставлять. Я двое суток смотрел, а Наташа ко мне пришла через полчаса. Было семь закладок. Открыл первую и мне понравилось. И ей тоже понравилось. Со второй по седьмую уже не смотрели. Вот так выбрали себе проект дома в российском каталоге.

Музыкант очень трепетно рассказывает о своих детях. Их у них на двоих с супругой – четверо. Старшая дочь Натальи – Антонина – живет в Москве. А в Минске – мальчики-близнецы Александра, которым исполняется уже по 25 лет, и младшая долгожданная Варвара.

Главное, на что обращаешь внимание в доме Александра Солодухи, – повсюду детские игрушки, комнатные растения и фотографии, с которых смотрят счастливые лица самых близких людей певца. Думается, что именно эти вещи создают особую, теплую атмосферу, которая помогает жить и успешно заниматься творчеством хозяину.