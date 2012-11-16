Прием заявок Второй Национальной музыкальной премии начался 16 ноября

Новости Беларуси. «Лучшая песня года», «Открытие года», «Лучший концерт». Сегодня начался прием заявок на участие во Второй Национальной музыкальной премии. Наград в этом году будет больше: лучших выберут среди рок и джаз-исполнителей, вокалистов, работающих в фольклорном жанре. В числе новых номинаций — также «Лучшая песня или альбом для кино и телевидения».

Заявки на участие в конкурсе будут принимать в Театре эстрады до первого декабря, а уже 12-го жюри главной музыкальной битвы года вынесет свой вердикт на гала-концерте.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики:

Система отбора проходит не в три этапа, а в два этапа, то есть отборочная комиссия выбирает исполнителей и выносит их на рссмотрение жюри, и жюри потом выбирает победителя. Могут вводиться какие-то спецнаграды от жюри, если в этом будет необходимость, кроме того, призовой фонд у нас гораздо больше, чем в прошлом году.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

12 декабря церемония награждения — это будет огромная чаша Дворца спорта. У нас меняется в этом году немножко концепция, если раньше была отдельно красная дорожка, отдельно церемония вручения, концерт.. – все это будет сейчас в одном. Здесь будет и танцпол, здесь будут и новые молодежные культуры, которые выйдут, здесь может быть и флеш-моб...

Телеканал СТВ проводит музыкальную премию уже в четвертый раз: в прошлом году этот проект получил статус Национального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.