«Поющие города»: В финале лучших определит не жюри, а народное голосование!

Новости Беларуси. Отборочное турне с музыкальным привкусом стартовало еще в начале осени. Искали поющих и танцующих два месяца. Как говорится, по городам и весям. В жюри – музыканты, актеры, журналисты. Профессионалы. Кто-то удивлял таких авторитетов высокими нотами, кто-то стихами о любви, а кто-то пускался в пляс.

Себя показать и на других посмотреть приходили сотнями. В каждом городе на кастинг выстраивалась очередь. Из тысяч претендентов жюри выбрало 200 человек самых-самых.

Владимир Максимков, член жюри проекта «Поющие города»:

Когда проект начинался, скептики говорили: знаете, уже давно всех объехали, столько кастингов, уже всех все видели - уже нет больше талантов. Оказалось, что это большой миф, потому что и в больших города, а особенно в новых маленьких городах, колоссальное количество удивительно интересных людей.

По замыслу организаторов, проект «Поющие города» дает возможность показать себя абсолютно каждому - будь то школьный учитель, работник местного ДК или профессиональный певец. По принципу: пришел на кастинг, понравился жюри и вперед – на большую сцену, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Самые талантливые белорусы из самых разных уголков страны собрались на одной сцене. 42 города. От Гомеля и Бреста до Витебска и Постав.

Группа «Шляхтичи», участники проекта «Поющие города» (Лунинец):

Рамки района тесными стали. Решили попробовать столичную сцену.

Сергей Подкас, Анастасия Колебча, участники проекта «Поющие города» (Молодечно):

Для нас это новый импульс, способ показать себя. Посмотреть на кого-то, с кем-то интересным познакомится.

Для большинства талантов эстрадный выход – дебют. Впервые участвует в таком глобальном шоу и группа «Ушуайа». Экзотическое название ребятам пройти кастинг белорусского конкурса не помешало.

Группа «USHUAIA», участники проекта «Поющие города» (Брест):

К нам в город приехали. Мы узнали этот проект - «Поющие города». Это хорошая возможность показать себя. Глупо ничего не делать - это всегда можно успеть. Решили попробовать. Интересно приехать в Минск, поучаствовать и получить драйв.

С драйвом участники даже репетируют за кулисами свое выступление. В репертуаре эстрадные, спортивные и даже бальные танцы. Песни с народным мотивом и юношеской беззаботностью.

Еще одна, как говорится, «фишка» проекта – знаменитые гости. Они же – и наставники. Одна звезда на один город, для нее родной. Организаторы, к слову, шутят: найти такое количество белорусских звезд – уже достижение проекта. Именно их песни будут исполнять новички эстрады.

Георгий Колдун, куратор участника проекта «Поющие города» (Жодино):

Есть реально очень хорошие вокалисты. Я некоторых не видел, просто слышал, проходя где-то за кулисами. Очень здорово, если кому-то из них удастся пополнить белорусский шоу-бизнес.

Участников поддерживают еще и ведущие. Кстати, по их количеству в одном шоу, конкурс побил все рекорды: 15 человек. Это и маститые музыканты, и ведущие СТВ.

Антон Мартыненко, ведущий финала проекта «Поющие города»:

Волнительно, когда понимаешь, что от любого неверно сказанного слова в адрес какого-то участника, ты можешь обидеть не только его, но и весь город, который он представляет. А этого очень бы не хотелось. Поэтому мы как ведущие стараемся шутить либо друг над другом, либо над большими нашими звездами.

Когда выступают новички, звезды уходят в тень. За первыми минутами славы своих подопечных они наблюдают из специальной комнаты. Каждое движение не в такт и фальшивая нота под пристальным взглядом и слухом профессионалов.

Победителей двух полуфиналов будет выбирать жюри. Из 42 городов продолжит бороться за звание самого поющего только половина. Дальше – сложнее.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Поющие города»:

В финале 20 лучших из лучших определяет уже не жюри, а народное голосование. Мы считаем, что это правильно, потому что только зритель голосует за свои города и решает, кто самый достойный, самый лучший.

Тот, кто в итоге прорвется в ТОП народного признания, станет новым именем Беларуси и номинантом Национальной музыкальной премии.

Владимир Карачевский, член жюри проекта «Поющие города», Первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

Хочется, чтобы он не остался без внимания. Не просто поучаствовал в проекте, получил статуэтку либо какую-то финансовую помощь, поучаствовал один раз в Национальной музыкальной премии, но и в дальнейшем чтобы у него была возможность появляться на концертных площадках со своим материалом. Поэтому я признаюсь честно, мы даже сегодня с жюри ломаем голову, как в дальнейшем поддержать этих ребят. А их надо будет поддерживать.

Поддержат не только победителя. Жюри вручит специальный приз - лучшему, по их мнению. Он получит профессиональное музыкальное оборудование. Но и на этом сюрпризы не закончатся.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Поющие города»:

СТВ подарит наиболее понравившемуся участнику песню. Профессиональная запись в студии, профессиональная песня, слова, аранжировка. Композиторы будут работать.

Впрочем, для самих участников такая мотивация – не главная. Бросить все дела и спеть на музыкальном шоу Беларуси этих ребят, к примеру, заставили личные мотивы.

Группа «Гоша и Маша», участники проекта «Поющие города» (Пинск):

Я рассчитываю, что моя мама посмотрит меня по телевизору и простит меня. Мама извини меня, я тебя люблю! Очень вкусные были котлеты.

Группа «Sun Road 21», участники проекта «Поющие города» (Борисов):

Победит сильнейший в любом случае. Это будет по совести и по справедливости. Но мы от себя сделаем все возможное. Желаем ребятам выложиться по полной.

Битву поющих городов зрители телеканала СТВ увидят совсем скоро. И именно они зажгут новую звезду.