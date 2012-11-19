Николай Скориков, самый молодой народный артист Беларуси, отмечает 55-летие

Новости Беларуси. Его называют белорусским Муслимом Магомаевым за голосовые данные и Аленом Делоном за количество покоренных женских сердец. Николай Скориков отмечает 55-летие. С юбилеем популярного исполнителя поздравил Президент.

Самый молодой народный артист Беларуси почти четверть века солирует в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки республики. Обладатель бас-баритона и красивого бархатного тембра поначалу готовил себя к оперной карьере, но после воинской службы в ансамбле песни и пляски Балтийского флота увлекся эстрадной песней.

Впрочем, он талантливо исполняет как русскую, зарубежную классику, так и песни военных лет. Артист полон энергии и творческих планов и готов радовать зрителей новыми песнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его телефон с утра разрывается: поздравить народного артиста с 55-летием спешат родные, друзья и коллеги по музыкальному цеху.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

День начался замечательно с подарка жены. Коллектив, Национальный концертный оркестр во главе с Михаилом Яковлевичем Финбергом, поздравили, не забыли, еще было приятно, что был представитель от Министерства культуры и он зачитал поздравительное письмо от Президента.

Наша съемочная группа с Николаем Скориковым встретилась в обеденное время. За чашкой кофе. Но и тут артист не смог спрятаться от поздравлений.

Людмила Родионова, художественный руководитель цыганского шоу «Аллюр»:

У нас с Николаем просто хороший творческий союз и человеческий!

Николай Скориков — уроженец Гомеля — сперва готовил себя к карьере баяниста, затем - оперного певца. И все же отдал предпочтение эстраде. А ведь была у певца еще одна мечта.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Ходил в гомельский аэроклуб, стал заниматься прыжками с парашютом, написал заявление с просьбой зачислить меня в воздушно-десантные войска. Романтика была.

Его голосу подвластны как классические арии, так и современные шлягеры. Тем не менее, дома артист не поет.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Стараюсь не афишировать свои вокальные данные, потому что на это есть репетиционный зал.

Однако - признается, порой все же не дает соседям уснуть.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Я горластый очень бываю, соседи снизу-сверху, если смотрят сейчас репортаж — согласятся.

А вот сохранить себя в прекрасной форме народному артисту помогает спорт. Ежедневная зарядка, плавание, велосипед. И любимое хобби — охота. Скориков успевает все.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Родители были простые рабочие люди. Я не думаю, что они предполагали, что сын когда-нибудь запоет. Но баян, гармошка… Я себя считаю работягой в своей сфере, спасибо родителям, что направили меня.

В свои 55 - артист полон творческих идей. В его репертуаре и народные песни, и романсы, и патриотические песни. На его счету — две большие сольные программы, посвященные 60-летию и 65-летию Великой Победы.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Я счастлив и благодарен судьбе, что никуда не уехал, остался здесь, в Беларуси.

Обладатель бас-баритона ведет активную концертную деятельность, снимает клипы, создает новые творческие тандемы. Свой юбилей самый молодой народный артист Беларуси отпразднует презентацией нового альбома в субботу. Этот же вечер посвятит любимой жене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.