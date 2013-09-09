В Белгосфилармонии отремонтировали один из самых больших органов в Европе

Новости Беларуси. Шесть тысяч труб и около тысячи комбинаций тембров. К новому сезону в Белгосфилармонии обновили орган – один из самых больших в Европе.

Инструменту уже более полувека. Тендер на его ремонт выиграла немецкая фирма. В межсезонье орган почистили, запаяли поврежденные участки и обновили пульт – самую важную часть инструмента. Теперь управлять им стало намного проще. В новом сезоне зрители смогут оценить исполнение лучших мировых органистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Оловников, народный артист Беларуси:

Была осуществлена и, конечно, внутри чистка труб. Это делали профессиональные мастера специальными пылесосами. Это не так просто все – вытер тряпочкой. Это довольно кропотливое и тонкое дело. Мне показалось, что орган стал звучать чище и звук стал меньше отставать от нажатия клавиш.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии:

Богатство такое, которое, конечно, должно украсить наш концертный сезон. У нас есть цикл специальный «Шедевры органной музыки». Приглашаем лучших органистов мира, которые сейчас не будут иметь проблем с игрой на нашем инструменте.