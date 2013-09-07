Новости Беларуси. В Судаке стартовал международный музыкальный конкурс «Восточный базар». 7 сентября - второй конкурсный день. Его участники в эти минуты на сцене летнего амфитеатра. Ну а накануне вечером состоялся первый отборочный тур, где Беларусь представил Дмитрий Сергеев. Говорят, что именно его выступление активно обсуждало жюри.

За кулисами творческая суета. К выходу на сцену каждый конкурсант готовится по-своему... Одни распеваются, другие репетируют танцевальные движения. Кто-то решил отвлечься и просто слушает музыку в наушниках.

Дмитрий Сергеев, участник IX Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Морально готовимся. Через 8 человек выхожу на сцену!

А это самая молодая участница конкурса. Настя Москвичева из Украины, и ей всего 15. Больше всего девушка любит петь народные песни. Говорит — заветная мечта — спеть дуэтом с Надеждой Бабкиной.

Конкурсный репертуар разнообразный. От зажигательных быстрых композиций до протяжных лирических. Многие конкурсанты выступили в национальных костюмах.

Белорус Дмитрий Сергеев - в образе Александра Серова... Песня «Я люблю тебя до слез» вызвала бурные обсуждения у жюри...

Роза Заргерли, член жюри IX Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар» (Азербайджан):

Очень сильный тембр голоса, клевый голос.

Имена финалистов станут известны 8 сентября. Гала-концерт уже восьмого сентября в прямом эфире нашего телеканала в 22 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.