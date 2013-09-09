На «Восточном базаре» в Судаке белорус Дмитрий Сергеев занял второе место

Новости Беларуси. Главная интрига «Восточного базара» разрешилась. Накануне поздно вечером в Судаке прошел финал международного конкурса эстрадных исполнителей. За почетное звание победителя боролись 17 человек. В итоге гран-при и премия в 5000 долларов достались Фазили Ибрагимовой из Крыма. Первое место разделили исполнители из России и Азербайджана. Беларусь тоже не осталась без наград. Наш вокалист Дмитрий Сергеев занял второе место.

Фазиле Ибрагимова, обладательница гран-при конкурса «Восточный базар-2013»:

Это неожиданно, на самом деле я не ожидала! Просто море эмоций, я в шоке. Я думаю, что это действительно честь для меня в Крыму занять гран-при. Нет слов просто!

Дмитрий Сергеев, обладатель второго места конкурса «Восточный базар-2013»:

Дорогие белорусы, дорогие земляки! Обещание дал — обещание выполнил. Второе место на международном конкурсе — это очень важно, это очень престижно.

Ежегодно на вокальное состязание съезжаются профессиональные вокалисты из нескольких десятков стран. Конкурс — подобно «брату» — «Славянскому базару» — собирает огромную зрительскую аудиторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.