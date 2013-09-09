Алла Пугачёва рассказала о разводе с Максимом Галкиным

Новости России. Новость о том, что брак Примадонны российской эстрады с шоуменом Максимом Галкиным, трещит по швам, ворвалась в информационное пространство ещё в начале лета. Заголовки «Пугачёва разводится с Галкиным», «Алла Борисовна уходит из-за измен супруга» заполнили новостные ленты.

Недавно Алла Борисовна рассказала, что её развод с Галкиным – очередной слух, придуманный журналистами.

Алла Пугачёва (в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

Все эти слухи о нашем разводе с Максимом – просто глупость! Это вранье журналистов, к сожалению, стало уже каждодневным. Пусть эти издания найдут других героев для своих небылиц, чтобы повышать свой рейтинг!

Медийные персоны изо дня в день становятся жертвами слухов. Подробности личной жизни и карьеры, а также заработки всенародных любимцев уже давно стали достоянием общественности. К публичной жизни знаменитости относятся по-разному. Кто-то каждое событие своей жизни превращает в информационный повод, а кто-то привык скрывать всё, что не касается творчества, за семью печатями. Певец Дмитрий Колдун, признаётся, что знает очень мало случаев, когда светская жизнь человека очень удачно сочетается с его творческой жизнью (смотрите видео). «Обычно либо это светский человек, либо профессионал своего дела, – уверяет Дима. – Я, например, не очень люблю рассказывать про свою личную жизнь».