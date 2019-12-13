В автобусе, дома, ночью: как можно использовать гаджеты в обучении музыке?

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Вообще, используем. Надо сказать, что обучение музыке, обучение игре на инструментах достаточно консервативно. Оно практически не менялось со времен, как возникла музыка. Кардинально что-то изменить трудно, потому что это связано с организмом человека, это определённые навыки, которые передаются из уст в уста. Но в образовательном процессе – мы же не только играем на инструменте, – есть и теоретические дисциплины – музыкальная литература, сольфеджио – мы используем активно мобильные устройства, гаджеты разные. Этого не избежать. Все дети, мы знаем, сейчас сидят в телефонах.

И наша позиция такая, что если они к нам не идут, то мы идем к ним в телефоны. И это эффективно. У нас несколько курсов разработано по сольфеджио и музыкальной литературе, которые используются через электронные устройства – и дети могут учиться. Это может происходить, когда угодно: в автобусе, когда ребенок едет на уроки, это может быть дома, ночью, в конце концов, если не спится.