Егор Стражевич, композитор, главный звукорежиссёр Белорусского государственного музыкального театра: Надо нести позитив в публику!

Когда-то электронное направление было развито и за пределами Беларуси. Как сейчас обстоят дела с электронной музыкой?

Егор Стражевич, композитор, главный звукорежиссёр Белорусского государственного музыкльного театра:

Она не может умереть. Во-первых, техника развивается. Компьютерные технологии. В результате появляются новые возможности, новые звучания. Если к этому добавить вокал и мелодику, чтобы это все звучало более доступно для массового зрителя.

Есть мнение, что электронная музыка - это исключительно минор. Через грусть избавляться от депрессии - её задача. Насколько верно это поверье и действительно ли вся электронная музыка минорная?

Егор Стражевич, композитор, главный звукорежиссёр Белорусского государственного музыкального театра:

Нет. Большинство западных звёзд работают сейчас под электронную музыку и совершенно не обязательно, чтобы это звучало в миноре. Надо нести позитив в публику! Иначе ты будешь никому не нужен! Человек должен слушать музыку и получать положительные эмоции. Это моё субъективное мнение.