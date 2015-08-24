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  • Егор Стражевич, композитор, главный звукорежиссёр Белорусского государственного музыкального театра: Надо нести позитив в публику!

Егор Стражевич, композитор, главный звукорежиссёр Белорусского государственного музыкального театра: Надо нести позитив в публику!

24 августа 2015 08:50
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Когда-то электронное направление было развито и за пределами Беларуси. Как сейчас обстоят дела с электронной музыкой?

Егор Стражевич, композитор, главный звукорежиссёр Белорусского государственного музыкльного театра:
Она не может умереть. Во-первых, техника развивается. Компьютерные технологии. В результате появляются новые возможности, новые звучания. Если к этому добавить вокал и мелодику, чтобы это все звучало более доступно для массового зрителя.

Есть мнение, что электронная музыка - это исключительно минор. Через грусть избавляться от депрессии - её задача. Насколько верно это поверье и действительно ли вся электронная музыка минорная?

Егор Стражевич, композитор, главный звукорежиссёр Белорусского государственного музыкального театра:
Нет. Большинство западных звёзд работают сейчас под электронную музыку и совершенно не обязательно, чтобы это звучало в миноре. Надо нести позитив в публику! Иначе ты будешь никому не нужен! Человек должен слушать музыку и получать положительные эмоции. Это моё субъективное мнение.

# Музыкальное искусство # Музыка # Фотофакт # Егор Стражевич

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