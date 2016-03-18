Мадонна раздела 17-летнюю девушку на своем концерте, поклонники в гневе

Новости Австралии. Певица Мадонна продолжает шокировать своими поступками. 57-летняя поп-дива в рамках гастрольного тура находится в Австралии. И каждый ее концерт не обходится без скандала. На недавнем выступлении в Мельбурне Мадонна вышла на сцену с четырехчасовым опозданием.

Ее поклонники пишут в социальных сетях, что артистка нецензурно выражалась и пропускала в песнях целые куплеты. Следующий концерт Мадонна начала на два часа позже запланированного. И, очевидно, чтобы как-то разрядить обстановку, пригласила на сцену одну из фанаток.

Сначала певица позволила себе непристойные разговоры с девушкой, а в какой-то момент стянула с Жозефины Георгиу часть ее топа. «Ой, извините, это похоже на домогательства», – продолжила Мадонна, и предложила девушке ответить тем же. Поведение певицы шокировало присутствующих. Как только видео с концерта появилось в Сети, 17-летней «жертве Мадонны» посоветовали подать на певицу в суд.



Фото. Жозефина Георгиу

Судя по реакции Жозефины, советам следовать она не собирается и даже называет произошедшее самым лучшим моментом в жизни.



Жозефина Георгиу (изданию Courier-Mail):

Зачем мне подавать в суд на Мадонну из-за лучшего момента в моей жизни? Все время, пока я была на сцене, она называла меня моделью Victoria’s Secret. Только мне решать, унизило ли меня это. Девушка рассказала, что пришла на концерт в корсете своей матери, который был ей немного велик.



Фото. Жозефина Георгиу с мамой