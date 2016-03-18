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Мадонна раздела 17-летнюю девушку на своем концерте, поклонники в гневе

18 марта 2016 13:00
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Новости Австралии. Певица Мадонна продолжает шокировать своими поступками. 57-летняя поп-дива в рамках гастрольного тура находится в Австралии. И каждый ее концерт не обходится без скандала.

На недавнем выступлении в Мельбурне Мадонна вышла на сцену с четырехчасовым опозданием.

Мадонна раздела 17-летнюю девушку на своем концерте, поклонники в гневе -1

Ее поклонники пишут в социальных сетях, что артистка нецензурно выражалась и пропускала в песнях целые куплеты.

Следующий концерт Мадонна начала на два часа позже запланированного. И, очевидно, чтобы как-то разрядить обстановку, пригласила на сцену одну из фанаток.

Мадонна раздела 17-летнюю девушку на своем концерте, поклонники в гневе -4

Сначала певица позволила себе непристойные разговоры с девушкой, а в какой-то момент стянула с Жозефины Георгиу часть ее топа.

«Ой, извините, это похоже на домогательства», – продолжила Мадонна, и предложила девушке ответить тем же.

Поведение певицы шокировало присутствующих. Как только видео с концерта появилось в Сети, 17-летней «жертве Мадонны» посоветовали подать на певицу в суд.

Мадонна раздела 17-летнюю девушку на своем концерте, поклонники в гневе -7


Фото. Жозефина Георгиу

Судя по реакции Жозефины, советам следовать она не собирается и даже называет произошедшее самым лучшим моментом в жизни.

Жозефина Георгиу (изданию Courier-Mail):
Зачем мне подавать в суд на Мадонну из-за лучшего момента в моей жизни? Все время, пока я была на сцене, она называла меня моделью Victoria’s Secret. Только мне решать, унизило ли меня это.

Девушка рассказала, что пришла на концерт в корсете своей матери, который был ей немного велик. 

Мадонна раздела 17-летнюю девушку на своем концерте, поклонники в гневе -10


Фото. Жозефина Георгиу с мамой

Мама Жозефины на своей странице в социальной сети написала, что очень гордится дочерью и не видит ничего дурного в поступке Мадонны.

Мадонна о скандалах, имидже и о том, чего ждать от нее в следующий раз, в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Фотофакт # калейдоскоп # Скандал # Мадонна # Жозефина Георгиу

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