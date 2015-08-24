Завораживающее эхо Альп. Чем уникален альпийский рог?

Альпийский рог для Беларуси - уникальный инструмент. Поговаривают, что его звуки обладают терапевтическим эффектом. А доносить ту самую лечебную мелодию не так уж и просто.

История инструмента теряется в глубине веков. Звуком рога сотни лет назад предупреждали о приближении неприятеля. В горах этот звук разносится на 15 километров. Для сравнения - в городе приблизительно на 5.

Интересно то, что несмотря на свой внушительный размер, это крайне лёгкий инструмент и весит около трёх килограмм. Деревянные стенки очень тонкие и вытачиваются с ювелирной точностью.