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Завораживающее эхо Альп. Чем уникален альпийский рог?

24 августа 2015 10:39
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Альпийский рог для Беларуси - уникальный инструмент. Поговаривают, что его звуки обладают терапевтическим эффектом. А доносить ту самую лечебную мелодию не так уж и просто.

История инструмента теряется в глубине веков. Звуком рога сотни лет  назад предупреждали о приближении неприятеля. В горах этот звук разносится на 15 километров. Для сравнения - в городе приблизительно на 5.

Интересно то, что несмотря на свой внушительный размер, это крайне лёгкий инструмент и весит около трёх килограмм. Деревянные стенки очень тонкие и вытачиваются с ювелирной точностью.

# Музыка # Музыкальный инструмент # Фотофакт # Виктория Ходосок # Евгений Несмачный

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