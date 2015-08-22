Финалист шоу «Голос. Дети» представит Беларусь на детском «Евровидении»

Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе детское «Евровидение», который пройдет 21 ноября в Софии (Болгария), представит Руслан Асланов.
Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе детское «Евровидение», который пройдет 21 ноября в Софии (Болгария), представит Руслан Асланов.
На евровизийной сцене 13-летний исполнитель споет композицию «Волшебство». Она посвящена «всем, кто перестал верить в волшебство, волшебство любви, которая помогает преодолевать все трудности жизни».
За право выступить на Евровидении на этапе национального отбора боролись семь сольных исполнителей, один дуэт и две группы. Победитель определился голосованием телезрителей и профессионального жюри (50% на 50%).
Руслан Асланов поет с 6 лет, занимается в студии Play Studio. Юный исполнитель уже заявил о себе на сцене международных проектов. Сам артист все победы считает значимыми, особенно отмечает конкурс «Детская Новая волна», где занял третье место, и «Голос. Дети» (Украина). Отметим, мальчик вышел в суперфинал второго сезона украинской версии телешоу «Голос. Дети», где его наставником была Тина Кароль (смотрите видео).
Руслан и Тина Кароль