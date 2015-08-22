Прямой эфир

Финалист шоу «Голос. Дети» представит Беларусь на детском «Евровидении»

22 августа 2015 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе детское «Евровидение», который пройдет 21 ноября в Софии (Болгария), представит Руслан Асланов.

Финалист шоу «Голос. Дети» представит Беларусь на детском «Евровидении»-1

На евровизийной сцене 13-летний исполнитель споет композицию «Волшебство». Она посвящена «всем, кто перестал верить в волшебство, волшебство любви, которая помогает преодолевать все трудности жизни». 

За право выступить на Евровидении на этапе национального отбора боролись семь сольных исполнителей, один дуэт и две группы. Победитель определился голосованием телезрителей и профессионального жюри (50% на 50%).

Финалист шоу «Голос. Дети» представит Беларусь на детском «Евровидении»-4

Финалист шоу «Голос. Дети» представит Беларусь на детском «Евровидении»-6

Руслан Асланов поет с 6 лет, занимается в студии Play Studio. Юный исполнитель уже заявил о себе на сцене международных проектов. Сам артист все победы считает значимыми, особенно отмечает конкурс «Детская Новая волна», где занял третье место, и «Голос. Дети» (Украина). Отметим, мальчик вышел в суперфинал второго сезона украинской версии телешоу «Голос. Дети», где его наставником была Тина Кароль (смотрите видео). 


Руслан и Тина Кароль

# Музыка # Фотофакт # Руслан Асланов # Голос. Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Мадонну признали лучшей певицей всех времен
15 августа 2015 13:45

Мадонну признали лучшей певицей всех времен

Экс-вокалист американских рок-групп «Deep Purple» и «Rainbow» Джо Линн Тёрнер хочет жить в Беларуси
13 августа 2015 17:52

Экс-вокалист американских рок-групп «Deep Purple» и «Rainbow» Джо Линн Тёрнер хочет жить в Беларуси

«Певец любви». Серенада: чувственное признание, воспевание женственности и силы любви
11 августа 2015 09:11

«Певец любви». Серенада: чувственное признание, воспевание женственности и силы любви