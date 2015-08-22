Финалист шоу «Голос. Дети» представит Беларусь на детском «Евровидении»

Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе детское «Евровидение», который пройдет 21 ноября в Софии (Болгария), представит Руслан Асланов.

На евровизийной сцене 13-летний исполнитель споет композицию «Волшебство». Она посвящена «всем, кто перестал верить в волшебство, волшебство любви, которая помогает преодолевать все трудности жизни».

За право выступить на Евровидении на этапе национального отбора боролись семь сольных исполнителей, один дуэт и две группы. Победитель определился голосованием телезрителей и профессионального жюри (50% на 50%).