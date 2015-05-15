Светофоры для однополых пар установили в Вене по случаю «Евровидения»

Новости Австрии. Десятки светофоров в центре Вены запрограммированы таким образом, чтобы показать силуэты мужских или женских гомосексуальных пар с сердечками, заменив, таким образом гендерно нейтральный знак.



Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в Instagram При этом в мэрии отметили, что в будущем будут собраны данные, действительно ли такие светофоры помогают безопасности движения.

По словам чиновников, данная компания позволит представить Вену как «город без предрассудков». Столица «Евровидения» открыта для представителей всех сексуальных меньшинств.





Напомним, 60-ый, юбилейный конкурс «Евровидение-2015» с 17 по 23 мая принимает Вена. Торжественная церемония открытия пройдет 17 мая. Начало в 18.00