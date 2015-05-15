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Светофоры для однополых пар установили в Вене по случаю «Евровидения»

15 мая 2015 14:41
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Новости Австрии. Десятки светофоров в центре Вены запрограммированы таким образом, чтобы показать силуэты мужских или женских гомосексуальных пар с сердечками, заменив, таким образом гендерно нейтральный знак.

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в Instagram

При этом в мэрии отметили, что в будущем будут собраны данные, действительно ли такие светофоры помогают безопасности движения.

Светофоры для однополых пар установили в Вене по случаю «Евровидения»-1

По словам чиновников, данная компания позволит представить Вену как «город без предрассудков». Столица «Евровидения» открыта для представителей всех сексуальных меньшинств.

Напомним, 60-ый, юбилейный конкурс «Евровидение-2015» с 17 по 23 мая принимает Вена.

Торжественная церемония открытия пройдет 17 мая. Начало в 18.00

Светофоры для однополых пар установили в Вене по случаю «Евровидения»-4

По красной ковровой дорожке длинной в 200 м с улицы Рингштрассе через площадь и большую сцену в Ратушу пройдут делегации всех 40 стран-участниц. На месте гостей встретит бургомистр Вены. Подробнее здесь.

# Музыка # Фотофакт # Кончита Вурст # Евровидение 2015

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