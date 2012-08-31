Киркоров вышел из гроба

Новости Украины. На международном музыкальном фестивале «Крым Мюзик Фест» Филипп Киркоров удивил зрителей и журналистов. Для своего выступления король российской эстрады приготовил настоящий хрустальный гроб, который послужил своего рода декорацией к новой песне артиста.

Как сообщает российская пресса, на сцене воссоздана атмосфера древнего Мемфиса. Под стоны темнокожего раба открывается гробница, в которой находится Киркоров, изображая, судя по всему, фараона Тутанхамона, который, даже оказавшись в царстве мрачного Анубиса, продолжает любить прекрасную царицу Анхесенамон.

«Появляюсь не из гроба, а из саркофага! В котором египетские фараоны», – поправляет журналистов Киркоров. Гробницу сооружали в Ялте по ночам, а фотосъёмка – под строжайшим запретом. Когда декорации появились на генеральной репетиции, присутствовавшие в зале зрители, ахнули. Киркоров не удержался и, вместо того чтобы начать репетицию, принялся фотографироваться на фоне своей «усыпальницы» на айфон. «О, как красиво! Эти лучи солнца! Свет! Это знак свыше!» – восторгался фараон Киркоров. К слову, музыкальную композицию Филипп посвятил экс-супруге Алле Пугачёвой.

Некоторые российские издания уже успели съязвить по этому поводу: Пугачева буквально вогнала Киркорова в гроб. Филипп Бедросович на сплетни внимания не обращает: в сообщении на официальном сайте фестиваля, артист подчеркнул, что «Крым Мюзик Фест» давно стал для него фестивалем музыкальных премьер и шоу-показов.

Филипп Киркоров, певец, музыкальный продюсер:

Крымский фестиваль и отличается от всех других тем, что представляет собой премьерные шоу-показы, новинки. Особенно стимулирует и мобилизует, когда ты понимаешь, что идея Аллы Борисовны претворяется в жизнь и живет уже второй год подряд. Присутствие молодых артистов очень подстегивает. Лозунг Аллы Пугачевой всегда был таким: «Пусть новые звезды зажгутся, а старые не упадут».

На открытии музыкального форума в Крыму Киркоров исполнил композицию, которая, по традиции, напоминала театральную постановку: по ходу действа Филипп оказывается под колёсами поезда, наезжающего на него в 3D-формате.

По количеству невероятных идей в российском шоу-бизнесе Филиппу Киркорову, пожалуй, нет равных. Шоу Киркорова по праву считаются едва ли не самыми эффектными в России. Чего стоит шоу-программа «Другой» – настоящая театральная премьера со зрелищными спецэффектами. Во время премьеры концертной программы в Кремле по сценической конструкции высотой с пятиэтажный дом легко и непринужденно передвигались артисты балета. Благодаря спецэффектам Филипп оказывался то на берегу океана, то посреди усыпанного звездами неба, то из трюма сцены оказывался на пьедестале. Сравнивать выступления артиста с концертами таких звезд, как Леди Гага и Мадонна, было бы немного некорректно, но, тем не менее, сравнения так и напрашиваются. Появление из хрустального гроба, простите – саркофага – чем не эпатажная выходка в стиле Леди Гага?

Артисты, как и все творческие личности – люди суеверные, они доверяют вещим снам и приметам. Немало забавных примет существует и вне сцены – за кулисами или в гримерках: нельзя смотреть в зеркало поверх плеча коллеги или рассыпать содержимое коробки с гримом. Но самый ужасный проступок – свист в гримерной. Также не рекомендуется ложиться в гроб, даже если этого требует сюжет. Считается, что снятый в гробу исполнитель вскоре окажется в нем по ходу уже совсем иного сценария.

Для того чтобы произвести неизгладимое впечатление, господин Киркоров, похоже, решил забыть о существовании суеверий. Гроб на сцене – это здорово, а главное, эффектно, убеждён Валерий Леонтьев, коллега Киркорова по «музыкальному цеху». К слову, пресса Индии давно окрестила Леонтьева Русским Майклом Джексоном.

Валерий Леонтьев, российский певец и актёр:

Гроб – это прекрасно, я лежал, я знаю. Когда мы ставили рок-оперу «Джордано», у меня по ходу действа был очень комфортный гроб, обитый поролоном, очень мягкий и удобный. Я приспособился там спать во время перерыва между репетициями.

Продюсер певца подтвердил: артистам ни к чему быть суеверными.

Николай Кара, продюсер Валерия Леонтьева:

Это правда, был гроб! Сначала мы были в шоке, а потом даже дырочки там просверлили, чтобы было больше воздуха.