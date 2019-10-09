Спектакль в стиле вечернего шоу, где будут задавать вопросы артистам. Какие ещё премьеры готовят в театре эстрады

14 октября в нашей стране отмечается трогательный и важный праздник – День матери. В честь этой даты в театре эстрады пройдет праздничный концерт.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – режиссер концерта «Все песни для тебя» – Ольга Осипова, певица, артистка Молодежного театра эстрады, ведущая концерта «Все песни для тебя» – Жанет и ведущая концерта «Все песни для тебя» – Лаура.

Расскажите нам о концепции концерта. Почему на него стоит сходить?

Ольга Осипова, режиссер концерта «Все песни для тебя»:

Этот концерт состоит, как ни удивительно, из концертных номеров. Наши артисты специально для этого концерта готовят свою самую любимую, какую-то знаковую песню, которая имеет непосредственное отношение к его маме. Многие выбрали песни как раз о маме, поэтому ничего удивительного, что на нашем концерте около пяти песен называются «Мама», но они абсолютно разные, с абсолютно разными характерами и с разной подачей. Это будет самый теплый концерт этой осени, поэтому я приглашаю всех. С удовольствием будем рады видеть всех мам, будущих мамочек и всех папочек! Делайте подарки вашим мамам, женам, приглашайте их к нам на концерт.