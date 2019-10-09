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Спектакль в стиле вечернего шоу, где будут задавать вопросы артистам. Какие ещё премьеры готовят в театре эстрады

09 октября 2019 09:53
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14 октября в нашей стране отмечается трогательный и важный праздник – День матери. В честь этой даты в театре эстрады пройдет праздничный концерт.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – режиссер концерта «Все песни для тебя» – Ольга Осипова, певица, артистка Молодежного театра эстрады, ведущая концерта «Все песни для тебя» – Жанет и ведущая концерта «Все песни для тебя» – Лаура.

Расскажите нам о концепции концерта. Почему на него стоит сходить?

Ольга Осипова, режиссер концерта «Все песни для тебя»:
Этот концерт состоит, как ни удивительно, из концертных номеров. Наши артисты специально для этого концерта готовят свою самую любимую, какую-то знаковую песню, которая имеет непосредственное отношение к его маме. Многие выбрали песни как раз о маме, поэтому ничего удивительного, что на нашем концерте около пяти песен называются «Мама», но они абсолютно разные, с абсолютно разными характерами и с разной подачей. Это будет самый теплый концерт этой осени, поэтому я приглашаю всех. С удовольствием будем рады видеть всех мам, будущих мамочек и всех папочек! Делайте подарки вашим мамам, женам, приглашайте их к нам на концерт.

Спектакль в стиле вечернего шоу, где будут задавать вопросы артистам. Какие ещё премьеры готовят в театре эстрады-1

Когда будет концерт?

Ольга Осипова:
Концерт будет в понедельник.

Концерт, посвященный Дню матери, будет транслироваться на телеканале «СТВ».

Спектакль в стиле вечернего шоу, где будут задавать вопросы артистам. Какие ещё премьеры готовят в театре эстрады-4

Какие новые спектакли появятся этой осенью?

Жанет, певица, артистка Молодёжного театра эстрады, ведущая концерта «Все песни для тебя»:
В ближайшее время предстоит несколько премьер. «Гараж» будет проходить в стиле лайф, вот такого вечернего шоу, где будут задаваться какие-то вопросы артистам и будет много новых интересных песен.

Спектакль в стиле вечернего шоу, где будут задавать вопросы артистам. Какие ещё премьеры готовят в театре эстрады-7

Спектакль «Вокруг света», который вызвал бурю эмоций и много положительных отзывов, потому что песни разных народов на разных языках, очень красочное шоу, новый антураж на сцене, новые декорации и причем такой большой поток нового-нового.

Спектакль в стиле вечернего шоу, где будут задавать вопросы артистам. Какие ещё премьеры готовят в театре эстрады-10

Премьера «Ты и я» и «Голубой огонек», который пройдет в декабре. Это будет тоже такое инсценированное шоу уже на сцене Дворца Республики. Для театра эстрады тоже такой прорыв вперед, много будет новых песен, премьер, костюмов и будем удивлять!

Спектакль в стиле вечернего шоу, где будут задавать вопросы артистам. Какие ещё премьеры готовят в театре эстрады-13

# Белорусские исполнители # Музыка # Ольга Осипова # Жанет # Лаура # Фотофакт # Музыка

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