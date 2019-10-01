«Как минимум три раза улыбнёшься». Белорусская группа «Las Vegas» сняла новый клип

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – участница группы «Las Vegas» – Елизавета Полещук, участница группы «Las Vegas» – Анна Горячева и участница группы «Las Vegas» – Екатерина Юлдашева. О чем ваш новый клип «Мурашки»? Елизавета Полещук, участница группы «Las Vegas»:

Мы хотели показать, какие они мурашки в головах у девушек, у каждого они свои. Песня такая летняя, она будоражит сознание, она нам очень нравится, она самая новая и мы на нее решили снять клип.

В клипе присутствуют дети. Возникает вопрос: чьи они? Это дети не наши. Это прекрасные девчонки, которые выиграли в творческом конкурсе. Один из призов этого конкурса было участие в клипе «Las Vegas». Им всего лишь по четыре года. Они такие ответственные и талантливые девчонки, абсолютно грамотно работали на съемочной площадке. Мне кажется, даже нас переплюнули. Выдержали весь день!

Были ли какие-то любимые моменты во время съемок? Анна Горячева, участница группы «Las Vegas»:

Так как я очень люблю покушать, то сцена с едой: с макаронами, с багетом. Для меня это была самая любимая сцена.

Екатерина Юлдашева, участница группы «Las Vegas»:

У меня был самый любимый момент – это в бассейне, потому что мы расслабились, ощутили на себе водичку. Мы заканчивали, можно было выдохнуть и просто отдыхать.