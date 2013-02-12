Ученица Копыльской школы № 2 победила на Международном музыкальном фестивале-конкурсе «Славянские встречи»

Новости Беларуси. Учащаяся Копыльской школы № 2 имени Тишки Гартного Мария Брилевская стала первой на Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного творчества «Славянские встречи». И параллельно старшеклассница стала призером московского музыкального фестиваля.

С самых ранних лет Мария успешно экспериментирует в жанре «джазовый вокал». Она – неоднократный победитель многих песенных конкурсов. Уже в 2013 году девушка успела получить четыре дипломы. Теперь Мария Брилевская готовится к очередному, на сей раз республиканскому, творческому конкурсу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мария Брилевская, ученица ГУО «Средняя школа № 2 Копыля имени Т. Гарного»:

Я пыталась себя проявить в разных жанрах, но самый мой любимый, с которым я работаю, – это джазовый. Мне нравится ритм этого стиля.

Музыка для меня навсегда. Я пытаюсь свою жизнь связать только с музыкой. Буду поступать в колледж. В будущем хочу стать каким-нибудь хорошим преподавателем в студии, быть хорошим вокалистом.