«Песняры» планируют снять музыкальный фильм с национальным колоритом и организовать новый международный фестиваль

Новости Беларуси. Белорусский государственный ансамбль «Песняры» планирует снять музыкальный фильм с национальным колоритом и организовать новый международный фестиваль. Такие творческие проекты коллектив 12 февраля презентовал во время неформальной встречи с госсекретарем Союзного государства.

Коллектив широко известен не только в Беларуси, но и в России. Только в 2012 году было дано более 30 концертов в городах соседнего государства.

И 12 февраля Григорий Рапота пригласил «Песняров» принять участие в праздновании Дня единения наших народов в апреле в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

В молодости это был Советский Союз, одна страна. Воспринимали как один из талантливых коллективов. Может быть, одни из первых, кто по телевидению широко показывался, был на слуху. Мулявин был одним из тех эстрадных кумиров.

Сейчас ведутся переговоры между российскими и белорусскими представителями о том, чтобы воздвигнуть памятник на родине Мулявина в Екатеренбурге