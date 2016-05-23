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Славянский базар-2016: чем удивят, где будут жить «звёзды» и на какие концерты уже раскупили билеты

23 мая 2016 16:05
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Новости Беларуси. В Витебске уже вовсю царит ажиотаж вокруг «Славянского базара». В этом Году Культуры форум отметит 25-летний юбилей. Пестрые афиши зазывают зрителей на концерты, гостиницы готовятся ко встрече звезд, организаторы «Славянки» постепенно раскрывают всё новые и новые секреты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Шестисотый номер в гостинице, как и шестисотый Мерседес,  для клиентов класса «люкс». В разные годы в этих апартаментах останавливались Лара Фабиан, Сара Коннор, Тото Кутуньо. Они же давали спонтанные концерты в холле – у рояля, который не спрятан в кустах.

Лилия Байдаченко, заведующий секцией номерного фонда гостиницы:
Они настолько тут красиво поют, что нам не надо просто ходить на «Славянский базар». Мы просто в восторге. И это наша достопримечательность и гордость.

Бесплатные концерты – для жильцов и персонала. На фестивальные же площадки без билета – никуда. Впрочем, на некоторые программы их уже днем с огнем не сыщешь.

Вера Голидова, кассир билетных касс:
Какие самые популярные концерты? На какие уже нельзя достать билеты?  На «Золотой хит». Открытие/закрытие есть еще, но уже все центральные места раскуплены. 

Зрителей ожидается немало. Причем из разных уголков света. Например, через Интернет купили билеты в Японии и даже на Кипре. Непосредственно участников фестиваля ожидается не меньше 5 тысяч. И это – рекорд.

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Мы постарались, чтобы к юбилейному фестивалю география наших стран заняла место от Латинской Америки до Евразии. Поэтому мы впервые ждем на наш юбилейный фестиваль такие латинские страны, как Колумбия и Аргентина.

Анастасия Бут, СТВ:
Организаторы форума даже замахнулись на рекорд для Книги рекордов Гиннеса. Предположительно здесь, у памятника Пушкину, состоится своеобразный марафон поэтов. Сотни людей будут читать стихи без перерыва. И займет это не меньше 10 часов.

Буквально на днях станет известно, вернут ли фестивалю кинопрограмму. Но организаторы не отказываются и от новых проектов. Например, в ночь с 18 на 19 июля, рядом с Летним амфитеатром начнется  дискотека «Vitebsk dance night».

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Начнет работать молодежная площадка с участием ведущих ди-джеев мира. И имена ди-джеев – Руслан Нигматулин, Пьер Саркози и очень много ди-джеев из разных стран: там представлены и Соединенные Штаты Америки, и Германия, Италия, Россия.

Официальный старт «Славянского базара в Витебске» будет дан 14 июля. До фестивальных позывных осталось чуть больше 50-ти дней.

# Музыка # Александр Сидоренко # Славянский базар в Витебске-2016

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