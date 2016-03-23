Юзари, Виктория Шейко, Евгений Клебанов и Ян Ярош – белорусы покоряют украинское шоу «Голос країни»

В марте стартовал 6 сезон украинского шоу «Голос країни». В этом году наставниками стали Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Потап и Иван Дорн. На этапе слепых прослушиваний участники исполняют выбранные композиции с надеждой, что кресло хотя бы одного судьи развернется. География шоу с каждым сезоном расширяется. В этом году на сцене проекта выступили участники из России, Турции, Армении, Франции, Доминиканской Республики. Четыре слепых прослушивания открыли для украинских зрителей четырех белорусов с невероятными голосами. Первопроходцем нового сезона среди белорусов стал Юрий Навроцкий, более известный как Uzari. Засветившись на Евровидении в 2015 году, молодой человек решил попробоваться на украинской сцене.





Юрий Навроцкий:

Я достаточно популярен в своей стране, и мне бы хотелось идти дальше, показывать себя Украине.

Без дрожи в голосе и зажатости Юрий исполнил песню «Ghost Town», что не оставило равнодушной Тину Кароль. Не все члены жюри посчитали выступление удачным. Украинские зрители поддержали Uzari бурными аплодисментами. Тина Кароль, украинская певица:

Я очень рада, что вы приехали и прекрасно понимаю, что такое, когда уже было Евровидение. Пройден какой-то этап, вы все еще ищете себя, свою сцену. Этот проект даст вам это. Видеозапись выступления набирает популярность в интернете. Зрители обсуждают исполнение и делятся своими впечатлениями в комментариях. Helen Valiavko:

Любімая песня любімага выканаўца. Дзякуй, Юзары, і прывітанне з Менску. Настоящим открытием 6 сезона стала Виктория Шейко, причем не только для украинских зрителей, но и для белорусов. Девушка участвовала в проекте «Академия талантов», где в финале исполняла авторскую песню. После шоу с карьерой певицы не заладилось. Виктория Шейко:

Самая большая мечта — это сцена. Я очень хочу, чтобы это мечта осуществилась благодаря этому проекту.

Папу я своего буквально до недавнего времени вообще не знала. Еще в детстве мама сказала, что он погиб. Но недавно я узнала, что он жив. Случайно нашла фотографию. Я писала ему, но папа не отвечал. Я допускаю, что он может увидеть меня в этом проекте, что он, возможно, захочет со мной пообщаться. Я думаю, мой отец гордился бы мной. Виктория выступила с песней «Daddy» (в пер. с англ. «папа») и вложила в нее все свои переживания. Мощный вокал и нерв в исполнении заставил повернуться Потапа на первых фразах. На припеве уже все наставники наслаждались не только голосом, но артистизмом и пластикой Виктории. После выступления зал скандировал «Браво!». Девушка явно не ожидала такой реакции, эмоции ее переполняли. Каждый из судей засыпал Викторию похвалами и пытался переманить участницу в свою команду.

Тина Кароль, украинская певица:

Это было сильное исполнение. Цельное. Нерв. Надрыв. Мне все очень понравилось. Классно пела. Потап, украинский певец:

В моей команде мне есть вам что предложить. Поэкспериментируем, попоем сильные вокальные песни. Зрители в Интернете в восторге от Виктории. Количество просмотров приближается к 700 тысячам. Большинство считает, что девушка исполнила песню лучше оригинала. Еще один музыкант, пытающийся покорить украинскую аудиторию — Евгений Клебанов. Молодой человек играет на клавишных и поет в группе «Feedback». Мечта сыграть концерт из своих песен привела его на сцену самого масштабного вокального конкурса Украины. Евгений Клебанов:

Ты не занимаешься творчеством, занимаешься зарабытыванием денег. Это перестает приносить удовольствие. Песня для прослушивания была выбрана непростая — «I Want to Break Free». Исполнение Фредди Меркьюри переплюнуть как минимум сложно. Но в прошлом сезоне именно эта песня принесла участнику победу в шоу.

Уже на первых строках Иван Дорн и Святослав Вакарчук повернулись. Жюри пританцовывали и одобрительно кивали. В беседе после выступления Евгений чувствовал себя уверенно и отпускал шутки. Удивление вызвал тот факт, что участник вокалу нигде не учился.

20 марта зрители познакомились еще с одним талантом Беларуси — Яном Ярошем. Молодой человек в свое время играл на клавишных в группах «Без Билета», «Лермонт», «Yellow Brick Road», «Domino», «Tom Vantango», участвовал в в проекте «Академия талантов» и «Легенды. Live». Ян Ярош:

Если уже начинать, то начинать глобально. Для этого я и пошел на это шоу. В Беларуси не любят своих артистов. Они посмотрят, что у него получилось за рубежом, значит он чего-то стоит. Я надеюсь, что проект «Голос країни» поможет воплотить мои мечты в жизнь. Песню для прослушивания Ян выбрал знаковую. Дважды ее исполнители разворачивали кресла и попадали в команду к Святославу Вакарчуку. Ян исполнил композицию «Wicked Game» под собственный аккомпанемент. Судьи сомневались, поэтому интрига сохранялась до конца. На последних аккордах двое все же нажали кнопки: Тина Кароль и Святослав Вакарчук. Колоссальный сценический опыт в качестве клавишника дал о себе знать: Иван Дорн влюбился в новую аранжировку, но вокалом не впечатлился и заветную кнопку не нажал. Судьи списали огрехи на волнение, потому как в участнике почувствовали большой потенциал. Случайность или нет, но и Ян Ярош выбрал в наставники Святослава Вакарчука.



Святослав Вакарчук:

Мне сложно сказать, почему я повернулся, но я повернулся. Были моменты, когда вы пели не очень уверенно, но я почувствовал в вас музыканта. Был момент, когда вы спели ну просто очень красиво.