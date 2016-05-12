«Евровидение-2016»: кто поддерживает IVAN в полуфинале и как оценивает шансы белоруса Филипп Киркоров

Новости Беларуси. В Стокгольме сегодня второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2016». За путевку в финал поборется и представитель Беларуси - Айван.

С композицией «Хэлп Ю Флай» он выступит под пятым номером на сцене знаменитой "Глобен-Арены". К слову, белорусский конкурсант уже завоевал любовь журналистов и даже конкурентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16-тысячная «Глобен-арена» – сердце нынешнего «Евровидения». Туристы стремятся подняться наверх на стеклянной гондоле – увидеть те самые крыши, по которым в книге уроженки города Астрид Линдгрен гулял Карлсон.

Стокгольм родина Нобелевской премии и группы АББА. Кстати, именно легендарный квартет впервые добыл победу для Швеции на «Евровидении», а после нее покорил весь мир. В совокупности ни одна страна столько раз не побеждала на конкурсе как Швеция.

«Евровидение» здесь проходит в шестой раз. В Евродеревне конкурс обсуждают на всех языках. У каждого первый вопрос, откуда вы, и тут же прогноз на предстоящий полуфинал.

Туристы:

Меня в этом году впечатлил белорусский участник!

Я не пропускаю ни одного конкурса Евровидения с 1991-го года. Сейчас Австралия участвует, поэтому мы здесь с большим удовольствием.

И несмотря на то, что здесь армия болельщиков Айвана прирастает, самая главная поддержка – дома.

IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016»:

Бабушка – отдельная история, боюсь, чтобы она смотрела полуфинал, потому что много валерьянки надо будет успокаивать нервы

В фаворитах второго полуфинала – Австралия, Украина и Болгария. В кулуарах конкурса отмечают и сильный голос Айвана, и зрелищность белорусского номера.

Успеха нашему конкурсанту сегодня пожелал и Филипп Киркоров. Король российской эстрады не раз писал песни для белорусских участников. Надеется, что в этом году Беларусь и Россия встретятся в финале.

Филипп Киркоров, народный артист России:

Дай Бог ему удачи, у него замечательный продюсер Виктор Дробыш, интересный сценический вариант номера – с голограммой, с инсталляцией, то есть всё сделано грамотно. Осталось за малым – хорошо спеть, попасть в ноты – и вы в финале.

Накал страстей на крупнейшем международном музыкальном конкурсе не меньший чем на чемпионате мира по хоккею, который сейчас проходит. К слову, вчера белорусские зубры обыграли словаков. Посмотрим, повезет ли сегодня нашим волкам и Айвану пройти в Гранд-финал.