Финал проекта «Две звезды» 23 мая: победителя выберут зрители

Новости Беларуси. Сегодня на телеканале СТВ определится обладатель Приза зрительских симпатий в проекте «Две звезды». Финальный выпуск программы смотрите в 21:00. Несколько недель ведущие новостных и развлекательных программ учились вокальному мастерству. Их наставниками стали популярные артисты. Всего 8 звездных пар и 4 эфира позади. Сегодня же победителей вокального состязания определит народное голосование. В программе – лучшие номера, которые выбрали сами конкурсанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герои прайм-тайма на СТВ по понедельникам снова собираются зажечь. Состав участников профи – убойный. Чего стоят только Александр Солодуха, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Саша Немо. Они опять выйдут на сцену, чтобы спеть любимые песни.

Алексей Хлестов, певец:

Мы это всё делали для того, чтобы люди, которые включили телеканал СТВ, смотрели каждый выпуск, не отрываясь. Чтобы у них была возможность пообсуждать. Всё так и должно быть – это жанр реалити-шоу, так что я думаю, что программа удалась

Во всех выпусках зрителей ждала живая музыка. Профессиональные музыканты подыгрывали участникам. Над шоу работала команда из продюсеров, режиссеров, хореографов.

Венера, певица:

Мы все старались, мы все работали на 200%, это подтвердит каждый. Мы все были разными, и каждая песня была разной, поэтому в этом проекте победили все.

Как обычно, ложку дёгтя в бочку мёда добавляли члены жюри. Среди них – актёры, певцы и даже посол Республики Эквадор в Беларуси. Критика – более чем строгая. Но оперный певец – Владимир Громов – считает: оправданная.

Владимир Громов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Искусство всё равно построено по принципу: кому-то нравится одно, кому-то другое. Пытаешься быть объективным: не всегда непрофессионал выглядит как непрофессионал. Зачастую это люди, которые составляли хороший, полноценный дуэт

Со звездами эстрады выступали звезды журналистики. Это – фишка проекта. Те, кто завораживает зрителей у экранов без нот. Репортёры, ведущие. Они представали в очень необычных образах.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Для нас это было непросто, но, тем не менее, как сказала моя мама, смотреть это всё потом по телевизору было не стыдно. Я очень жду результатов зрительского голосования, потому что для меня оно, пожалуй, самое объективное, честное и то, которое будет для меня наиболее важным и значимым

Проект «Две звезды» уже полюбили зрители. Десятки упоминаний в прессе и на телевидении. А недавно участники шоу спели на «Телевершине». Выступление оценили коллеги по цеху. Медиа-элита страны.

Финальный выпуск проекта – уже сегодня в эфире. Участники споют песни, которые, на их взгляд, были исполнены «на ура». Какие – пока секрет. Победителя – всего одну пару – выберут телезрители. Так что – подключайтесь!