«Славянский базар» 11 июля в Витебске: Алексей Воробьев искал маме ангелочков, а Владимира Гостюхина обманули

Новости Беларуси. В Витебск приехали многие именитые артисты России и Беларуси. К слову, с некоторыми из них 11 июля днём удалось пообщаться нашей съёмочной группе. Корреспондент Анастасия Бут попыталась выяснить где поселились исполнители, на что они тратят фестивальные «васильки» и почему критически относятся к собственной внешности?

Разменяв российские рубли на белорусские, популярный актер и музыкант Алексей Воробьев сегодня стал настоящим белорусским миллионером. Отметить столь грандиозное событие решил в витебском Городе мастеров. Первая покупка – шерстяной платок для мамы — ему обошёлся в полцены. Впрочем, продавец крупную купюру от артиста тратить не собирается. Теперь на ней – автограф знаменитого покупателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Воробьев, актер и музыкант (Россия):

Я, правда, где бы ни был, я маме покупаю что-нибудь. Все, что касается сувениров. Надо найти ангелочков! Мама собирает ангелочков! Я вспомнил, надо найти ангелочков. Все пошли!

А пока Воробьев в Городе мастеров активно тратит энергию на

поиски ангелов, знаменитый актер Владимир Гостюхин накапливает силы в гостинице. Признается, накануне сильно простыл, потому согревается тёплым питьём и мечтает немного поспать. Хотя за покупками ему тоже сходить не мешало бы: в Витебск Владимир Васильевич приехал всего на несколько часов, а застрял, как выяснилось, на два дня.

Владимир Гостюхин, актер (Беларусь):

Обычно везу чемоданчик. А тут меня обманули. Сказали в Минске, что после концерта нас отвезут обратно в Минск. И я даже не рассчитывал ночевать здесь. Вообще без всего приехал. У меня нет ни щетки зубной, ни бритвы. Все придется сейчас покупать. Еще надо теплую рубашку какую-то купить, иначе на концерте околеешь.