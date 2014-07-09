Белорусская певица Алеся Боярских - юридический психолог за 18 минут написала текст песни «Русские женщины» для Пьера Нарцисса

Алеся Боярских - новое имя на белорусском небосклоне. Ее дебютная песня «100 метров» моментально попала в жесткую ротацию всех белорусских радиостанций. Очаровательная и обоятельная девушка, которая является автором песен и пишет стихи - в студии программы «УТРО» на СТВ.

Расскажите немного о себе и своем творчестве?

Алеся Боярских, певица:

На эстраде я уже 3 года, но мне просто повезло, когда я записала дуэт с Пьером Нарциссом.

Можно об этом подробнее? С чего началось ваше сотрудничество и кому пришла в голову эта потрясающая идея?

Алеся Боярских:

Наше знакомство началось около года назад. Пьер тогда обратился ко мне - написать ему песню.

Вы, в первую очередь, автор?

Алеся Боярских:

Да, в первую очередь, автор. Первая песня - это для сольного исполнения Нарцисса Пьера - называлась «Русские женщины». Он пригласил меня на съемки в Москву, где он исполнял эту песню, и там я познакомилась с Таисией Повалий.

А Пьер Нарцисс уже не «шоколадный» и теперь решил к белорусам обратиться?

Алеся Боярских:

Я думаю, что это для разнообразия.

А как он узнал, что Вы автор, пишите песни? Каким образом произошло такое совпадение?

Алеся Боярских:

Самое интересное, что он обратился ко мне через социальную сеть. Я сначала даже не поверила. Затем я ему дала свой скайп и сказала: «Набирайте». Когда Пьер позвонил, я уже поняла, что это Пьер Нарцисс. За 18 минут я написала ему текст «Русские женщины». Это было около часа ночи, когда он обратился.

Что касается вашего дуэта: это был очередной этап в вашем знакомстве с Пьером?

Алеся Боярских:

Да, это новый этап. Мы записали совместную песню «Это лето». В аранжировке мне помог мой друг ди-джей, а автором текста и музыки являюсь я. Если песня будет успешной, то мы планируем снять на нее совместный клип.

Продержаться на эстраде три года -- это много. Расскажите Ваши первые шаги: с чего все началось?

Алеся Боярских:

Песни я пишу с детства, но образование у меня далеко не музыкальное. По образованию я юридический психолог. Что касается первых шагов… Долгий очень был путь и хочется сказать огромное спасибо моим родителям, которые всегда меня поддерживают и будут поддерживать на протяжении этого долгого и нелегкого пути. Они помогают не только морально, но и, конечно же, финансово.

Пьер Нарцисс Вас нашел в социальной сети, то есть у Вас там стояло: я - композитор, аранжировщик, автор песен, пишу стихи… Каким образом он узнал, что Вы действительно пишите музыку.

Алеся Боярских:

У меня в Интернете есть сайт. Думаю, что когда Пьер искал меня в Интернете, он «наткнулся» еще и на мой сайт, где также указано, что я автор своих песен. Видимо, он рискнул, и получил хороший результат.

Какую песню или момент в жизни Вы считаете отправной точкой?

Алеся Боярских:

Можете сказать: «Отсюда началась моя карьера!». Моя первая песня была «1000 метров». На эту песню был снят клип, и я считаю, что именно она была той самой «точкой отправления».

Насколько я знаю, она практически сразу попала в эфир радиостанций. Это какая-то удача, либо есть какие-то особые законы, по которым все певцы «пробивают» себе дорогу?

Алеся Боярских:

Сейчас у меня есть пиар-менеджер, который помогает мне решать разные вопросы, касающиеся рассылки песен на радио. А если честно, то это просто везение, наверное. Получился хит. Можно написать десять песен, но только одна из них будет хитом.

Вы говорите, что у Вас есть пиар-менеджер, а до сих пор нет продюсера… Это какой-то продуманный ход: «Я сама!», или Вы не нашли нужного человека?

Алеся Боярских:

Я не искала. Многие предлагали даже свои песни, но я отвечаю: «Извините, но песни я пишу сама!».

Какие у Вас планы на ближайшее будущее? Выпустить альбом, завоевать кучу музыкальных премий, поехать в турне, как Джей Ло, по Европе или по всему миру. Есть какая-то цель, которая только-только стартует?

Алеся Боярских:

В первую очередь, выпустить альбом. Я уже написала около 16 песен. Но скорее всего будет новая аранжировка, чтобы презентовать альбом и сделать более обширными мероприятия. Что касается турне, то мы планируем турне с Пьером. И, возможно, в этом году я поучаствую в отборе на Евровидение.