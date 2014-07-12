Девочка, поразившая всех. На «Славянском базаре» детский конкурс выиграла Анастасия Бачинская из Украины

Новости Беларуси. Несколько часов назад стало известно имя победителя Международного детского музыкального конкурса. Взрослым финалистам сегодня поздно вечером только предстоит начать борьбу за победу в финале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая интрига «Славянского базара» наконец-то раскрыта! Примерно полтора часа назад жюри детского музыкального конкурса объявило имя победителя. В этом году лучше всех оказалась представительница Украины Анастасия Бачинская. Именно она увезёт к себе на Родину главный приз музыкального состязания – Золотую Лиру.

Анастасия Бачинская, обладательница Гран При XII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2014» (Украина):

Очень много эмоций. Я бы хотела поблагодарить всех. И жюри, и подтанцовку, которая очень старалась тоже, и зрителей, которые всех поддерживали. Я хочу сказать, чтобы другие дети, которые заняли 1-е, 2-е, 3-е места и дипломанты, чтобы они тоже не расстраивались. У них впереди еще очень много будущего.

В песенном форуме в этом году участвовал 21 ребенок из 18 стран мира. Все они безусловно, талантливы, уникальны, по-детски

непосредственны, но по-взрослому серьезны в достижении цели. Беларусь представляли 11-летние Милана Редченко и Зинаида Куприянович. У Миланы – специальный приз Парламентского Собрания Союза России и Беларуси, у Зинаиды – 1 премия.

И если юные звездочки фестиваля уже могут расслабиться, то их старшим товарищам ещё только предстоит пройти первое финальное испытание. По результатам отборочного тура, который прошел накануне вечером, из 21 участника до первого финала дошли 15 человек. Беларусь в конкурсе, напомним, представляет Артур Михайлов.

Ирина Билык, член жюри XXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (Украина):

Это так интересно. Мы вообще забыли, что есть такие фестивали. Раз в год – это очень мало. И мне очень понравились, конечно же, мальчишки. У меня, конечно, есть фавориты. Но поскольку я член жюри, я не буду открывать всех секретов до конца фестиваля.