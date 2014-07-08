«Славянский базар» неофициально стартовал в Витебске 8 июля с выступления известных российских артистов

Новости Беларуси. Первые позывные «Славянского базара» прозвучали в Витебске. Полтора часа назад на сцене Летнего амфитеатра начался вечер юмора «Парад улыбок» с участием Клары Новиковой, Ефима Шифрина, братьев Пономоренко и других артистов. А уже в 22.00 на главной фестивальной площадке выступит с сольной программой «Хор Турецкого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До официального открытия «Славянского базара в Витебске» осталось 2 дня. Но уже сегодня город чувствует дыхание фестиваля.

Например, здесь, на пешеходной улице Суворова, вакантных мест для мастеров с каждым часом становится все меньше.

Витебский художник Евгений Кутаркин на этом месте стоит уже не первый день. Говорит, хоть до открытия фестиваля ещё пару дней, люди уже сейчас ждут праздника и вовсю гуляют по еще не открывшемуся Городу мастеров. И чтобы выставленные товары случайно не разбили прохожие, опытный мастер создал довольно необычную экспозицию.

Евгений Кутаркин, художник:

Это из соображений, чтобы конструкция не упала, когда ее зацепят ногой. Такое происходит раз 10 за день. По этой же технологии уравновешивают небоскребы в Японии. Не в смысле, что ведро с водой вешают, а тоже серьезный маятник. А это тот же принцип задействован в таком миниатюрном варианте.

Жительница белорусских Осиповичей Татьяна Степина о японских технологиях не слышала. Зато точно знает, что каждый год в фестивальный Витебск ходит специальный поезд. Сегодня она – одна из первых пассажиров скоростного состава.

Татьяна Степина:

Я сюда приехала на «Славянский базар», традиционно. Я приехала 5-й раз, лично я, а со мной приехала огромная компания – 25 человек. / Вот мои вышли, вот мои выходят, это все мои. Пойдем сейчас гулять по Витебску, по вашим базарам славянским. Смотреть на красоты. – Это у нас традиция, уже 4-й раз приезжаем этим фирменным поездом.

Пока гостьи из Осиповичей прогуливаются по городу в ожидании концерта и тратят белорусские деньги, приезжие участники фестиваля от организаторов творческого форума получают купюры базарные, так называемые «васильки».

Валерия Красоцкая, специалист службы питания дирекции фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

У меня в руках особая валюта, которая лишь действует во время «Славянского базара». Так называемые васильки. В день выдается 135 тысяч васильков на питание на одного человека.

Братья Пономаренко, например, сегодня уже потратили почти все «васильки» на кофе и белорусские драники. Оставшиеся деньги решили сохранить на память о волшебном Витебске.

Валерий и Александр Пономаренко, артисты:

Такой город-слон, знающий себе цену. Неторопливый, мощный, добрый. На лицах улыбки – за что нам это? Наверное, авансом.

Не меньше счастливых лиц юмористы увидели и во время шоу «Парад улыбок». Именно этот концерт и «распечатал» в этом году сцену Летнего амфитеатра. Менее двух часов здесь прозвучали первые аккорды «Славянского базара». Хотя пока и не открытого официально.